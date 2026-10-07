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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طعام لذيذ يحمى من أمراض القلب.. اكتشفه

القلب
القلب
اسماء محمد

تعد الفراولة من أشهر الفواكه المنتشرة في العالم وتمتلك شعبية كبيرة ولكن هل تعلم انها تساعد في الوقاية من أمراض القلب؟

ووفقا لما جاء في موقعdraxe نكشف لكم أهم فوائد الفراولة لصحة القلب.

الوقاية من النوبة القلبية 

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة  على مكافحة عملية الأكسدة ، وهو أمر بالغ الأهمية لأن الضرر التأكسدي مرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أشكال أخرى من أمراض القلب التاجية.

تخفض الكوليسترول 

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تثبيط أكسدة الكوليسترول الضار (LDL)، والحد من أكسدة الدهون  وتراكم اللويحات في الشرايين، وتحسين وظائف الأوعية الدموية وضغط الدم، وتقليل ميل الأوعية الدموية إلى التكوّن (يسمى التخثر).

وجدت إحدى الدراسات أن تناول مكملات الفراولة بين البالغين المصابين بفرط شحميات الدم يقلل من الضرر التأكسدي للبروتين الدهني منخفض الكثافة مع الحفاظ على انخفاض مستويات الدهون في الدم وتعزيز استساغة النظام الغذائي.

علاوة على ذلك، فقد ثبت أن مستخلصات الفراولة تقلل من الاستجابة الالتهابية داخل الجسم، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات بهدف إنقاص الوزن، فعليك عدم الإكثار من الفراولة لأنها تحتوى على الكربوهيدرات والسكر، ولكنها تحتوي على نسبة أقل من كليهما مقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى.

الفراولة القلب فوائد الفراولة فوائد الفراولة للقلب تحمى من أمراض القلب تحمى القلب

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