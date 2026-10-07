"جرينسبان" تحتفظ بصدارة سباق أمانة الأمم المتحدة في خامس اقتراع لمجلس الأمن

احتفظت مرشحة كوستاريكا "ريبيكا جرينسبان" بصدارة سباق اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بعد حصولها على 9 أصوات تشجيع مقابل 6 أصوات عدم تشجيع في خامس اقتراع استطلاعي أجراه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، وفقاً لنتائج غير رسمية متداولة عقب التصويت.

وجاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافائيل جروسي، خلفها بحصوله على 6 أصوات تشجيع و7 أصوات عدم تشجيع وصوتين دون رأي، فيما حصلت مرشحة جويانا كارولين رودريجيز بيركيت على 5 أصوات تشجيع و9 أصوات عدم تشجيع وصوت واحد دون رأي.

وحصل الرئيس السنغالي السابق ماكي سال على 5 أصوات تشجيع مقابل 10 أصوات عدم تشجيع، بينما نال الأوغندي أولارا أوتونو 3 أصوات تشجيع و12 صوتاً لعدم التشجيع، وحصلت الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوسا على 3 أصوات تشجيع و9 أصوات عدم تشجيع و3 أصوات دون رأي.

ورغم احتفاظ جرينسبان بالمركز الأول، أظهرت الجولة الخامسة تراجعاً في مستوى التأييد لها مقارنة بالاقتراع الرابع في 29 سبتمبر، عندما حصلت على 10 أصوات تشجيع مقابل 3 أصوات عدم تشجيع وصوتين دون رأي، وكانت آنذاك صاحبة أعلى مستوى دعم وأقل مستوى معارضة بين المرشحين.

ولا يعلن مجلس الأمن نتائج الاقتراعات الاستطلاعية رسمياً، إذ تستخدم هذه الجولات لقياس فرص المرشحين قبل الانتقال إلى مرحلة التوصية الرسمية للجمعية العامة. ولا تميز البطاقات المستخدمة حتى الآن بين أصوات الدول الخمس دائمة العضوية وأصوات الأعضاء المنتخبين.

وتتجه الأنظار الآن إلى الجولة التالية، إذ تشير معلومات متداولة إلى أن المجلس قد ينتقل بصورة مبدئية في 16 أكتوبر إلى استخدام البطاقات الملونة، التي تسمح بالكشف عما إذا كان أي مرشح يواجه اعتراضاً من إحدى الدول الخمس دائمة العضوية، وهو ما قد يمثل نقطة التحول الأهم في السباق.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يحتاج المرشح في نهاية المطاف إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض ضده، قبل أن يوصي المجلس الجمعية العامة بتعيينه أميناً عاماً.