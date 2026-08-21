قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل.. القاهرة 35 درجة اليوم
صعد عالميًا.. هل ترتفع أسعار البن والقهوة في مصر؟
بداية من 300 جنيه.. أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد 2026
معادلة صعبة..اقتصادي يكشف أسباب تثبيت الفائدة وتأثير القرار على المواطنين
الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري.. الليلة
تأكيدا لصدى البلد.. رئيس الوزراء يتوجه لتنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري
الأهلي يشدد قبضته قبل الموسم الجديد.. تعديلات على اللائحة
دار الإفتاء: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف سنة مؤكدة
"أنتم المستقبل".. تفاصيل حوار رئيس الوزراء مع أوائل الثانوية العامة وتوجيهات رعاية الموهوبين
محمد العدل يشيد بمصطفى شوبير: لولاك ما عاد الشناوي لمستواه
الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى بالدوري
كباكا خارج الحسابات.. ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر تحركاتها وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين، في ظل تأثر السوق المحلية بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب عالميا وحركة سعر صرف الدولار، إلى جانب تطورات العرض والطلب.

وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب فيه المتعاملون اتجاهات السوق لتحديد توقيتات الشراء أو البيع، سواء بهدف اقتناء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية أو بغرض الادخار والاستثمار.

أسعار الذهب اليوم


أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار                 سعر البيع    سعر الشراء 
     
عيار 24             7,370 جنيها  7,315 جنيها 
عيار 21             6,450 جنيها    6,400 جنيه 
عيار 18             5,530 جنيها  5,485 جنيها 
عيار 14               4,300 جنيه  4,265 جنيها 
الجنيه الذهب         51,600 جنيه   51,200 جنيه 
الأونصة بالجنيه   229,275 جنيها  227,500 جنيه 
الأونصة بالدولار  4,559.55 دولار

أسعار الذهب الآن في مصر

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلية وفق مجموعة من العوامل والمتغيرات، في مقدمتها حركة السعر العالمي للأوقية، وتغيرات سعر صرف الدولار، فضلا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق.

وقد تشهد الأسعار تغيرات على مدار اليوم الواحد، لذلك ينصح الراغبون في الشراء أو البيع بمتابعة السعر في توقيت تنفيذ المعاملة، خاصة في ظل سرعة تحركات الأسواق العالمية والمحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن السعر المعلن للجرام لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ تضاف إليه المصنعية والرسوم، والتي تختلف وفقا لنوع المشغولة، والتاجر، والشركة المنتجة.

أسعار الذهب اليوم

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بعدد كبير من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية.

كما تلعب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، دورا مهما في تحديد اتجاهات الذهب في الأسواق العالمية.

وتؤثر كذلك التطورات الاقتصادية والسياسية والأزمات الجيوسياسية في حركة المعدن النفيس، إذ يزداد الإقبال على الذهب عادة خلال فترات ارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق، باعتباره أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من المخاطر.

أسعار الذهب اليوم

الذهب يحافظ على مكانته كأداة للادخار والاستثمار

يواصل الذهب الاحتفاظ بمكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار لدى المواطنين والمستثمرين، فضلا عن دوره في تنويع المحافظ الاستثمارية والمساعدة على الحد من تأثير بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.

وتظل توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من المتغيرات العالمية، وفي مقدمتها توجهات السياسة النقدية، وقرارات أسعار الفائدة، وحركة الدولار، ومعدلات التضخم، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي ظل استمرار هذه العوامل، تحافظ أسعار الذهب اليوم في مصر على اهتمام شريحة واسعة من المتعاملين، مع أهمية التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ عملية البيع أو الشراء، ومراجعة قيمة المصنعية والرسوم الإضافية قبل إتمام المعاملة.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب ذهب الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

السيرك

سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

محمد رمضان

بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر

ترشيحاتنا

أرشيفية

نهاية «حرامي دمياط».. كواليس ضبط المتهم وإعادة المسروقات لأصحابها

المتهمة

تفاصيل حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات بملابس خادشة للحياء

الواقعة

نشرته مجددا نكاية في المشكو بحقه.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء على سيدة بالبحيرة

بالصور

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد