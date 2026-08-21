أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر تحركاتها وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين، في ظل تأثر السوق المحلية بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب عالميا وحركة سعر صرف الدولار، إلى جانب تطورات العرض والطلب.

وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب فيه المتعاملون اتجاهات السوق لتحديد توقيتات الشراء أو البيع، سواء بهدف اقتناء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية أو بغرض الادخار والاستثمار.

أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 7,370 جنيها 7,315 جنيها

عيار 21 6,450 جنيها 6,400 جنيه

عيار 18 5,530 جنيها 5,485 جنيها

عيار 14 4,300 جنيه 4,265 جنيها

الجنيه الذهب 51,600 جنيه 51,200 جنيه

الأونصة بالجنيه 229,275 جنيها 227,500 جنيه

الأونصة بالدولار 4,559.55 دولار

أسعار الذهب الآن في مصر

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلية وفق مجموعة من العوامل والمتغيرات، في مقدمتها حركة السعر العالمي للأوقية، وتغيرات سعر صرف الدولار، فضلا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق.

وقد تشهد الأسعار تغيرات على مدار اليوم الواحد، لذلك ينصح الراغبون في الشراء أو البيع بمتابعة السعر في توقيت تنفيذ المعاملة، خاصة في ظل سرعة تحركات الأسواق العالمية والمحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن السعر المعلن للجرام لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ تضاف إليه المصنعية والرسوم، والتي تختلف وفقا لنوع المشغولة، والتاجر، والشركة المنتجة.

أسعار الذهب اليوم

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بعدد كبير من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية.

كما تلعب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، دورا مهما في تحديد اتجاهات الذهب في الأسواق العالمية.

وتؤثر كذلك التطورات الاقتصادية والسياسية والأزمات الجيوسياسية في حركة المعدن النفيس، إذ يزداد الإقبال على الذهب عادة خلال فترات ارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق، باعتباره أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من المخاطر.

أسعار الذهب اليوم

الذهب يحافظ على مكانته كأداة للادخار والاستثمار

يواصل الذهب الاحتفاظ بمكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار لدى المواطنين والمستثمرين، فضلا عن دوره في تنويع المحافظ الاستثمارية والمساعدة على الحد من تأثير بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.

وتظل توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من المتغيرات العالمية، وفي مقدمتها توجهات السياسة النقدية، وقرارات أسعار الفائدة، وحركة الدولار، ومعدلات التضخم، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي ظل استمرار هذه العوامل، تحافظ أسعار الذهب اليوم في مصر على اهتمام شريحة واسعة من المتعاملين، مع أهمية التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ عملية البيع أو الشراء، ومراجعة قيمة المصنعية والرسوم الإضافية قبل إتمام المعاملة.