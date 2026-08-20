طلع 50 جنيهًا..تفاصيل سعر الذهب بعد ساعات من قرار الفائدة

ارتفع سعر الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس20-8-2026 وبالتزامن مع حسم سعر الفائدة في مصر قبل ساعات .

سعر الذهب يرتفع

وجدد سعر الذهب صعوده بمقدار 50 جنيهُا على الأقل علي مدار التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6450 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7371 جنيها للشراء و 7285 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6757 جنيها للشراء و 6678 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6450 جنيها للشراء و 6475 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5528 جنيها للشراء و 5464 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 51.6 ألف جنيه للشراء و 51 ألف جنيه للبيع.\

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4521 دولار للشراء و 4520 دولار للبيع.