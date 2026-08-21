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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

بدأ سعر الذهب في مصر على استقرارًا مع بأول تعاملات له صباح اليوم الجمعة 21-8-2026 على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب يستقر

وسجل سعر جرام ثابتاً بعد حسم مصير الفائدة في البنوك مساء أمس الخميس، ليستقر المعدن الأصفر على مستوى الأعيرة المختلفة.

الجنيه الذهب

 

سعر الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب أمس بقيمة بلغت 35 جنيهًا في الجرام بعد اعلان سعر الفائدة.

آخر تحديث

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6435 جنيها .

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلي 7354 جنيهًأ للشراء و 7274 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6741 جنيهًا للشراء و 6668 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6435 جنيهًا للشراء و6365 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5515 جنيهًا للشراء و5455 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى4508 دولار للشراء و 4507 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 51.48 ألف جنيه للشراء و 50.92 ألف جنيه للبيع.

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