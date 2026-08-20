طفل مصري يحصد ذهبية دولية للبرمجة بمشاركة 7 آلاف متسابق

تصدر اسم الطفل المصري مارتيروس مينا مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تحقيقه إنجازا لافتا بحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة دولية للبرمجة باستخدام لغة بايثون، نظمتها الصين بمشاركة أكثر من 7 آلاف متسابق من 31 دولة، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل نجاحات الأطفال والشباب المصريين في مجالات التكنولوجيا والبرمجة.

وكشف مارتيروس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، تفاصيل مشاركته في المسابقة الدولية، موضحا أنه لم يكن يتوقع الفوز بالميدالية الذهبية، خاصة أن موعد المسابقة تزامن مع أدائه امتحان اللغة العربية في المدرسة.

وأوضح أنه أنهى امتحان اللغة العربية قبل انتهاء الوقت المحدد، ثم عاد إلى المنزل مسرعا وفتح جهاز الكمبيوتر الخاص به حتى يتمكن من اللحاق بالمسابقة والمشاركة فيها.

وأشار الطفل المصري إلى أنه استعد للمسابقة لمدة عام ونصف، حيث بدأ التدريب على لغة بايثون وحل المسائل البرمجية والتدرب بشكل مستمر على نمط الأسئلة التي تعتمد عليها المنافسة.

وأضاف أن التأهل للمسابقة الدولية في الصين لم يكن بشكل مباشر، إذ شارك أولا في مسابقة داخل مصر للبرمجة بلغة بايثون، ونجح في الحصول على المركز الأول، ليحجز بطاقة التأهل إلى المنافسة الدولية، التي تمكن خلالها من حصد الميدالية الذهبية.

وأوضح أن المسابقة الدولية كانت تعتمد على حل 10 مسائل برمجية خلال ساعتين باستخدام لغة بايثون، مؤكدا أن الميدالية الذهبية التي حصل عليها جاءت نتيجة أدائه في المنافسة البرمجية، وليس بسبب مشروع الروبوت السياحي الذي صممه.