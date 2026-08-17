موهبة استثنائية في سن الـ12 .. طفل يبهر السائحين بالحديث بـ15 لغة بطلاقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يبلغ من العمر 12 عاما، ظهر خلاله وهو يتحدث مع عدد من السائحين بلغات مختلفة، في مشهد أثار إعجاب المتابعين وأشادوا بموهبته اللافتة في تعلم اللغات.

وظهر الطفل خلال الفيديو وهو يتحدث بعدة لغات بطلاقة، من بينها اليابانية والكورية والهولندية والصينية والألمانية، إلى جانب لغات أخرى، ما أثار دهشة السائحين الذين تفاعلوا معه بإعجاب وانبهار بقدرته على الانتقال بين اللغات المختلفة.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بموهبة الطفل وقدرته الاستثنائية على التحدث بـ15 لغة في هذا العمر، معتبرين أن إتقانه للغات المختلفة يعكس موهبة مميزة .

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالطفل، متمنين له مواصلة تطوير موهبته والاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، خاصة أن إتقان هذا العدد من اللغات في سن مبكرة يعد أمرا لافتا.