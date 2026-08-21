تأكيدا لصدى البلد.. رئيس الوزراء يتوجه لتنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى دار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية بتنزانيا، الذي نفذه التحالف المصري "المقاولون العرب- السويدي إليكتريك".

ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء فى زيارته لجمهورية تنزانيا المتحدة كلا من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الاسكندرية، "نائب مدير التحالف سابقا"، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، هذا إلى جانب مسئولي وممثلي التحالف المصري المنفذ لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، الذي يضم شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك".

افتتاح مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشاركته فى فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، إنما تأتي تجسيداً لتوجه الدولة المصرية نحو تحقيق المزيد من أوجة التعاون الأفريقي – الأفريقي، وإقامة الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع دول القارة الأفريقية، تحقيقا لأوجه التنمية المستدامة، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه بالمشاركة من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات والمجالات، تستهدف المزيد من التقدم والرخاء لمختلف شعوب القارة الأفريقية.

وكانت مصادر أكدت لصدى البلد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة الي جمهورية تنزانيا لبحث سبل التعاون بين البلدين .

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء سوف يزور مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا الذي يقوم علي انشائه شركة المقاولون العرب.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة تستهدف أيضاً مباحثات بين البلدين بشأن زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات التشييد والبناء، والطرق، والنقل البحري، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والكهرباء والطاقة، والزراعة، واستصلاح الأراضي، والري، وصناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

وسبق أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق حرص مصر على البناء على النجاح الذي حققته الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري"، بما يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في تنزانيا، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال تنفيذ المشروع.