أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

فيلم “أرض الأجداد” أو Fatherland هو أحدث أعمال المخرج البولندي بافل بافليكوفسكي أهم ما قدمه مهرجان الجونة خلال الإعلان عن دفعة أفلامه الأولى، والتي تضمنت 10 عناوين للعرض خلال فعاليات الدورة التاسعة.



الفيلم يأتي بعد سنوات من النجاح الذي حققه بافليكوفسكي بفيلمي “إيدا” و"حرب باردة"، وجميعهم بالأبيض والأسود، يواصل فيه تأمله في أوروبا التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مثقلة بالهزيمة والانقسام.



الفيلم شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي قبل عدة أشهر، ونافس على السعفة الذهبية، قبل أن يحصل على جائزة أفضل مخرج مناصفة، بعد ترشحه من أغلب النقاد سواء داخل فرنسا أو خارجها، بوصفه أحد أفضل أفلام المسابقة المرموقة.



يروي الفيلم رحلة عودة الكاتب الألماني الشهير والحائز على جائزة نوبل للأدب توماس مان إلى بلاده بعد 16 عامًا قضاها في المنفى بالولايات المتحدة، وهنا ترافقه ابنته إيريكا مان - البارعة ساندرا هولر- وهي ممثلة وكاتبة وسائقة سيارات الرالي التي تحرك كثيرا من الأحداث، في رحلة بالسيارة عبر ألمانيا التي ما زالت تحمل آثار الحرب والدمار.



لا يكتفي بافل بافليكوفسكي في فيلمه الجديد بتقديم صورة تاريخية لألمانيا بعد الحرب، وإنما يحول الطريق إلى مساحة للتأمل في العلاقة بين الأب وابنته، وفي معنى العودة إلى وطن لم يعد كما كان سابقا.



16 عاما كانت كافية لكي تغير ملامح ألمانيا إلى بلدا مدمرا، ومجتمعا مقسما، ومن هنا يتحول مفهوم الوطن في الفيلم من مكان جغرافي إلى سؤال نفسي، هل تغير الوطن حقا أم أننا تغيرنا معه؟



حساسية الاحداث في الفيلم كونها تدور في فترة حرجة من التاريخ الأوروبي، مع بداية الحرب الباردة، والانتقال بين أنظمة سياسية مختلفة، وكما هو الحال في أفلام المخرج السابقة، فإنه يولى اهتماما لافتا بمواضيع الهوية والعائلة والحب.



Fatherland لا يكترث بالأحداث الكبرى بقدر تركيزه على الحوار والنظرات والصمت والمسافات بين الشخصيات، ما منحه أسلوب بصري خاص، ساهم زمنه القليل نسبيا في جعله بمثابة جرعة سينمائية مكثفة.



الجونة السينمائي سبوق له وعرض فيلم “حرب باردة” في أولى دوراته عام 2017، ونال إشادة جماهيرية ونقدية كبيرة، واليوم يعود لتقديم أحداث أعمال المخرج البولندي في عرضه العربي الأول.



المهرجان شهدت إدارته بعض التغيرات هذا العام أبرزها جاء في الإدارة الفنية، وينتظر أن يقدم برنامجا مميزا خاصة على مستوى السينما العالمية، مع الحفاظ على قوة ذراعه الإنتاجي الحيوي، وتطوير مرتقب لسوق المهرجان.