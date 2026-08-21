قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان.. غارات إسرائيلية تستهدف مرتفع علي الطاهر
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
بعد 26 عاما.. بلجيكا تكشف عن سر ملكي يخص الأسرة الحاكمة
بناء الإنسان وتحسين الخدمات.. كيف تستهدف خطة التنمية رفع جودة حياة المواطنين؟
أفضل دعاء يوم الجمعة.. اغتنم ساعة الإجابة ولا تفوتها
النشرة المرورية| سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة وانتشار أمني مكثف
رئيس الوزراء يزور تنزانيا .. اليوم
القوات النسلحة اليمنية تستهدف موقع قيادي حوثي مع مرافقيه
3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص
انهيار عسكري وقيادة مجهولة.. ترامب يكشف عن دمار إيران من الداخل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة يصاحبها رذاذ خفيف وتحذيرات من استمرار ارتفاع الأمواج
أخبار التوك شو| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي.. بكري: هناك حالة من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي ولا بد من عقوبات رادعة للمخالفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

فيلم Fatherland
فيلم Fatherland
محمد نبيل

فيلم “أرض الأجداد” أو Fatherland هو أحدث أعمال المخرج البولندي بافل بافليكوفسكي أهم ما قدمه مهرجان الجونة خلال الإعلان عن دفعة أفلامه الأولى، والتي تضمنت 10 عناوين للعرض خلال فعاليات الدورة التاسعة.

الفيلم يأتي بعد سنوات من النجاح الذي حققه بافليكوفسكي  بفيلمي “إيدا” و"حرب باردة"، وجميعهم بالأبيض والأسود، يواصل فيه تأمله في أوروبا التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مثقلة بالهزيمة والانقسام.

الفيلم شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي قبل عدة أشهر، ونافس على السعفة الذهبية، قبل أن يحصل على جائزة أفضل مخرج مناصفة، بعد ترشحه من أغلب النقاد سواء داخل فرنسا أو خارجها، بوصفه أحد أفضل أفلام المسابقة المرموقة.
 

يروي الفيلم رحلة عودة الكاتب الألماني الشهير والحائز على جائزة نوبل للأدب توماس مان إلى بلاده بعد 16 عامًا قضاها في المنفى بالولايات المتحدة، وهنا ترافقه ابنته إيريكا مان - البارعة ساندرا هولر- وهي ممثلة وكاتبة وسائقة سيارات الرالي التي تحرك كثيرا من الأحداث، في رحلة بالسيارة عبر ألمانيا التي ما زالت تحمل آثار الحرب والدمار.

لا يكتفي بافل بافليكوفسكي في فيلمه الجديد بتقديم صورة تاريخية لألمانيا بعد الحرب، وإنما يحول الطريق إلى مساحة للتأمل في العلاقة بين الأب وابنته، وفي معنى العودة إلى وطن لم يعد كما كان سابقا.

16 عاما كانت كافية لكي تغير ملامح ألمانيا إلى بلدا مدمرا، ومجتمعا مقسما، ومن هنا يتحول مفهوم الوطن في الفيلم من مكان جغرافي إلى سؤال نفسي، هل تغير الوطن حقا أم أننا تغيرنا معه؟
 

حساسية الاحداث في الفيلم كونها تدور في فترة حرجة من التاريخ الأوروبي، مع بداية الحرب الباردة، والانتقال بين أنظمة سياسية مختلفة، وكما هو الحال في أفلام المخرج السابقة، فإنه يولى اهتماما لافتا بمواضيع الهوية والعائلة والحب.
 

Fatherland لا يكترث بالأحداث الكبرى بقدر تركيزه على الحوار والنظرات والصمت والمسافات بين الشخصيات، ما منحه أسلوب بصري خاص، ساهم زمنه القليل نسبيا في جعله بمثابة جرعة سينمائية مكثفة.
 

الجونة السينمائي سبوق له وعرض فيلم “حرب باردة” في أولى دوراته عام 2017، ونال إشادة جماهيرية ونقدية كبيرة، واليوم يعود لتقديم أحداث أعمال المخرج البولندي في عرضه العربي الأول.

المهرجان شهدت إدارته بعض التغيرات هذا العام أبرزها جاء في الإدارة الفنية، وينتظر أن يقدم برنامجا مميزا خاصة على مستوى السينما العالمية، مع الحفاظ على قوة ذراعه الإنتاجي الحيوي، وتطوير مرتقب لسوق المهرجان.

أرض الأجداد فيلم أرض الأجداد فيلم Fatherland

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

رسوم التحويل على إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

السيرك

سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

محمد رمضان

بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر

ترشيحاتنا

مارادونا

بعد 6 سنوات من رحيله.. تفاصيل صادمة تكشف ما حدث لـ مارادونا قبل وفاته

الدعم النقدي للتموين يبدأ يناير 2027.. قيمة نصيب الفرد

الدعم النقدي للتموين يبدأ يناير 2027 .. قيمة نصيب الفرد

سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

بالصور

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد