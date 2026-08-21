لبنان.. غارات إسرائيلية تستهدف مرتفع علي الطاهر

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ليلاً مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا والمنطقة الواقعة بين تلة الدبشة ودوحة كفررمان والأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا.

وسادت حالة من القلق بين سكان مدينة النبطية وبلدة كفرجوز في جنوب لبنان، عقب انتشار روائح قوية وخانقة وتسربها إلى عدد من المنازل، بالتزامن مع الغارات والقصف الإسرائيليين اللذين طالا مناطق في قضاء النبطية.

وأفادت مصادر محلية بأن روائح كريهة وقوية انتشرت في أجواء النبطية وكفرجوز عقب القصف الأخير، وسط حديث عن احتمال ارتباطها باستخدام قذائف فسفورية خلال استهداف مناطق قريبة، فيما تداولت مصادر محلية اتهامات بأن القصف المدفعي الفسفوري طال أطراف كفررمان.

وتتوافق هذه الإفادات مع تقارير سابقة وثقت استخدام قصف فسفوري إسرائيلي في مناطق من جنوب لبنان وقضاء النبطية.