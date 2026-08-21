بعد 26 عاما.. بلجيكا تكشف عن سر ملكي يخص الأسرة الحاكمة

أفادت تقارير إعلامية بإعتراف الأمير لوران البلجيكي رسمياً بكليمنت فاندنكركوف، البالغ 26 عاماً، ابناً ووريثاً قانونياً له، بعد مراسم خاصة أُقيمت قبل نحو ستة أشهر ولم تُكشف تفاصيلها إلا مؤخراً.

ومن المقرر أن يحصل كليمنت على لقب أمير، لكنه لن يدخل خط خلافة العرش أو يشارك في الأنشطة الرسمية للعائلة المالكة، كما لن يتقاضى مخصصات مالية من الدولة.

من جانبه ؛ قال كليمنت إنه لم يحسم قراره بشأن استخدام اسم العائلة الملكية "ساكس-كوبورج"، مؤكداً تمسكه باسم والدته تقديراً لما قدمته له.



وكان قد كشف في فيلم وثائقي أنه علم بهوية والده عند بلوغه 16 عاماً، ثم تواصل معه بعد أربع سنوات.

وبيّن أن الطرفان التقيا عدة مرات قبل إجراء فحص للحمض النووي أظهر تطابقاً بنسبة 99.5%.

وكانت والدة كليمنت، المغنية ويندي فان وانتن، على علاقة بالأمير لوران قبل زواجه من الأميرة كلير عام 2003.

وتعيد القضية إلى الأذهان اعتراف الملك السابق ألبرت الثاني عام 2020 بابنته دلفين بويل، بعد معركة قضائية وفحص مماثل للنسب.