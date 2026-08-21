روسيا تعلن اعتراض وتدمير 325 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 325 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

وفي بيان لها ؛ قالت الدفاع الروسية: في إطار مواصلة القوات المسلحة الروسية لاستهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية أصابت طائرات مسيرة مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية وممتلكات في ميناء ريني الأوكراني.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية الروسية قصفت مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلاغوداتنويه بمقاطعة خاركوف بخمس قنابل جوية من طراز "فاب-500".

ونبهت الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة عطلت تماما شركة تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كييف بسلسلة من الغارات لطائرات مسيرة.