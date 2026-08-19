الاحتلال يشن سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر ومحيط القنطرة جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، تركزت بشكل خاص على مرتفعات علي الطاهر، وسط مخاوف لبنانية من تمهيد هذه الغارات لعملية برية إسرائيلية للسيطرة عليها.

وأوضح سنجاب أن المرتفعات تقع شمال نهر الليطاني، بالقرب من قلعة الشقيف وبلدتي أرنون وزوطر الشرقية، وكانت قد شهدت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله عقب إعلان وقف إطلاق النار، ما يجعلها مرشحة لتكون محورًا لمواجهات جديدة.

وأضاف أن الغارات طالت أيضًا مناطق في القطاع الغربي، بينها المنصوري، فيما سُمع دوي انفجار في بلدة الخيام، بالتزامن مع قصف دبابة ميركافا عددًا من بلدات قضاء مرجعيون.