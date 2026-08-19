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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في تطوير النقل والبنى التحتية ورقمنة الإدارة

لبنان والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في تطوير النقل والبنى التحتية ورقمنة الإدارة
لبنان والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في تطوير النقل والبنى التحتية ورقمنة الإدارة
أ ش أ

 بحث وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستفادة من خبراته في مواكبة الورشة الإنمائية والإصلاحية التي تنفذها الوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير اللبناني، لـ"الدردري" يرافقه الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان بلرتا أليكو ووفد من البرنامج، حيث جرى عرض مجالات التعاون الممكنة، ولا سيما في تطوير قطاع النقل والبنى التحتية، وتحديث الإدارة وتعزيز قدراتها المؤسسية، إلى جانب دعم مسار الرقمنة.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة أخيراً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يساهم في ترجمة الأولويات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية، تدعم خطط الوزارة في مجالات التطوير والإصلاح وتعزز قدراتها على تنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات.

وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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