لبنان والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في تطوير النقل والبنى التحتية ورقمنة الإدارة

بحث وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستفادة من خبراته في مواكبة الورشة الإنمائية والإصلاحية التي تنفذها الوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير اللبناني، لـ"الدردري" يرافقه الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان بلرتا أليكو ووفد من البرنامج، حيث جرى عرض مجالات التعاون الممكنة، ولا سيما في تطوير قطاع النقل والبنى التحتية، وتحديث الإدارة وتعزيز قدراتها المؤسسية، إلى جانب دعم مسار الرقمنة.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة أخيراً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يساهم في ترجمة الأولويات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية، تدعم خطط الوزارة في مجالات التطوير والإصلاح وتعزز قدراتها على تنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات.