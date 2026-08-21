نصف حركة اليوم السابق.. بيانات ملاحية: 7 سفن فقط عبرت مضيق هرمز الخميس

أظهرت بيانات صادرة عن شركة "كيبلر" لتتبع السفن أن 7 سفن بضائع فقط عبرت مضيق هرمز يوم الخميس، أي ما يعادل نصف عدد السفن التي مرت في اليوم السابق.

وجاء التراجع في ظل استمرار حالة الغموض التي تحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

غياب الناقلات الكبرى

وبحسب بيانات "كيبلر"، دخلت 4 سفن إلى المضيق وخرجت 3 سفن منه. وكان هذا الممر الحيوي يمر عبره قبل اندلاع الحرب في فبراير نحو خُمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن السفن السبع لم تتضمن أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال.

في المقابل، عبرت ناقلة غاز كبيرة جداً محملة بالبروبان والبيوتان المضيق عبر المسار الإيراني.

تباطؤ طفيف في حركة باب المندب

وشهد مضيق باب المندب أيضاً تراجعاً طفيفاً في حركة المرور يوم الخميس.

وسجلت بيانات "كيبلر" عبور 23 سفينة بضائع، مقارنة بـ 34 سفينة في كل من اليومين السابقين، وتوزعت الحركة بواقع 16 سفينة دخول و7 سفن خروج.

وأوضحت البيانات أن من بين السفن الخارجة ناقلتين من طراز "سويزماكس" هما "ستويك واريور" و"دوكوس"، وتحملان شحنات نفط خام متجهة إلى فيتنام والهند على التوالي.

ولم ترصد البيانات عبور أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال عبر المضيق يوم الخميس.

يُذكر أن السفن التي تعمد إلى إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الإبحار لا تظهر في بيانات التتبع.

عُمان: لا أمن دائما في هرمز دون سلام إقليمي

وفي تطور دبلوماسي، قال وزير خارجية سلطنة عُمان لنظيره الياباني يوم الخميس إن "الأمن الدائم في مضيق هرمز يتطلب سلاماً دائماً في المنطقة"، مشدداً على رفض مسقط لأي تصعيد أو صراع إضافي.

وأعلنت إيران في السياق ذاته، أن الاتفاق مع سلطنة عُمان بشأن تسيير ممرات شحن جديدة عبر المضيق وصل إلى مراحله النهائية.