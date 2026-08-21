قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صعد عالميًا.. هل ترتفع أسعار البن والقهوة في مصر؟
بداية من 300 جنيه.. أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد 2026
معادلة صعبة..اقتصادي يكشف أسباب تثبيت الفائدة وتأثير القرار على المواطنين
الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري.. الليلة
تأكيدا لصدى البلد.. رئيس الوزراء يتوجه لتنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري
الأهلي يشدد قبضته قبل الموسم الجديد.. تعديلات على اللائحة
دار الإفتاء: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف سنة مؤكدة
"أنتم المستقبل".. تفاصيل حوار رئيس الوزراء مع أوائل الثانوية العامة وتوجيهات رعاية الموهوبين
محمد العدل يشيد بمصطفى شوبير: لولاك ما عاد الشناوي لمستواه
الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى بالدوري
كباكا خارج الحسابات.. ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة إنبي
مباريات اليوم.. انطلاقة نارية للدوري المصري والبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نصف حركة اليوم السابق.. بيانات ملاحية: 7 سفن فقط عبرت مضيق هرمز الخميس

مضيق هرمز
مضيق هرمز
خاطر عبادة

أظهرت بيانات صادرة عن شركة "كيبلر" لتتبع السفن أن 7 سفن بضائع فقط عبرت مضيق هرمز يوم الخميس، أي ما يعادل نصف عدد السفن التي مرت في اليوم السابق. 

وجاء التراجع في ظل استمرار حالة الغموض التي تحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

غياب الناقلات الكبرى

وبحسب بيانات "كيبلر"، دخلت 4 سفن إلى المضيق وخرجت 3 سفن منه. وكان هذا الممر الحيوي يمر عبره قبل اندلاع الحرب في فبراير نحو خُمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن السفن السبع لم تتضمن أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال.

في المقابل، عبرت ناقلة غاز كبيرة جداً محملة بالبروبان والبيوتان المضيق عبر المسار الإيراني.

تباطؤ طفيف في حركة باب المندب

وشهد مضيق باب المندب أيضاً تراجعاً طفيفاً في حركة المرور يوم الخميس.
وسجلت بيانات "كيبلر" عبور 23 سفينة بضائع، مقارنة بـ 34 سفينة في كل من اليومين السابقين، وتوزعت الحركة بواقع 16 سفينة دخول و7 سفن خروج.

وأوضحت البيانات أن من بين السفن الخارجة ناقلتين من طراز "سويزماكس" هما "ستويك واريور" و"دوكوس"، وتحملان شحنات نفط خام متجهة إلى فيتنام والهند على التوالي.

ولم ترصد البيانات عبور أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال عبر المضيق يوم الخميس.

يُذكر أن السفن التي تعمد إلى إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الإبحار لا تظهر في بيانات التتبع.

عُمان: لا أمن دائما في هرمز دون سلام إقليمي

وفي تطور دبلوماسي، قال وزير خارجية سلطنة عُمان لنظيره الياباني يوم الخميس إن "الأمن الدائم في مضيق هرمز يتطلب سلاماً دائماً في المنطقة"، مشدداً على رفض مسقط لأي تصعيد أو صراع إضافي.

وأعلنت إيران في السياق ذاته، أن الاتفاق مع سلطنة عُمان بشأن تسيير ممرات شحن جديدة عبر المضيق وصل إلى مراحله النهائية.

مضيق هرمز بيانات حركة الملاحة إيران نافلات نفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

السيرك

سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

محمد رمضان

بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

غدا.. جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات

العمرة

ما هو الدعاء الذي يُقال في العمرة؟.. لحظة مستجابة

خطبة الجمعة

3 كلمات عظيمة قبل دخول المسجد يوم الجمعة

بالصور

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد