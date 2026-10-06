محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر أكتوبر سيظل خالدًا في وجدان المصريين، ورمزًا للعزة والكرامة والإرادة الوطنية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن، وتجسد قدرة المصريين على تحقيق النصر وصون مقدرات الوطن.

تهنئة نصراكتوبر

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة، متمنيًا لمصر وشعبها وقواتها المسلحة دوام الأمن والاستقرار والتقدم.