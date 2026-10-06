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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل شباب الغربية: دعم النشء وتنمية قدراتهم أولوية خلال الفترة المقبلة

وكيل الشباب والرياضة بالغربية
وكيل الشباب والرياضة بالغربية
الغربية أحمد علي

التقى محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم المحاسب  محمد خلاف، عضو الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، و حسين القاضي، رئيس مجلس إدارة منطقة الغربية للتنمية الذهنية للنشء، وذلك في إطار دعم الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات النشء وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

دعم وزارة الشباب والرياضة 

وجاء ذلك تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية تزامنا مع حضور الدكتورة أمل فهمي، وكيل المديرية للرياضة، والمحاسب أحمد المرسى وكيل المديرية للشباب حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وسبل دعم أنشطة التنمية الذهنية للنشء، بما يسهم في اكتشاف وتنمية قدرات ومواهب أبناء المحافظة.

 

تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات 

من جانبه أكد محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، حرص المديرية على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالنشء، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في بناء شخصية النشء وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية، بما يتماشى مع توجهات وزارة الشباب والرياضة.


كما بحث اللقاء سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، والعمل على وضع آليات مشتركة لتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف النشء بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

دعم سبل التعاون 

في المقابل وجه المحاسب  محمد خلاف  التهنئة له بمناسبة توليه مهام عمله وكيلًا لوزارة الشباب والرياضة بالغربية، متمنيين له دوام التوفيق والنجاح في مهمته، ومؤكدين تطلعهما إلى مزيد من التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يخدم أبناء محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية الشباب والرياضة التنمية الذهنية للشباب

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