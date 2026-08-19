طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق بجنوب لبنان

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق بجنوب لبنان استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، ودوحة كفررمان، وأطراف بلدة دير سريان، وذلك بالتزامن مع عمليات تفجير وقصف طالت عددًا من البلدات الجنوبية.

ونفذت قوات الاحتلال تفجيرًا في بلدة حداثا، كما قامت بعمليات تفجير في بلدة المنصوري، فيما أطلقت عددًا من القذائف على بلدة مجدل زون والأودية المجاورة، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب.

وألقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق منطقتي صور وبنت جبيل، بالتزامن مع تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق مجرى نهر الليطاني، انطلاقًا من منطقة القاسمية صعودًا حتى جسر القعقعية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي في الجنوب خلال الفترة الأخيرة، حيث شملت الاعتداءات غارات جوية وقصفاً مدفعياً وعمليات تفجير في عدد من البلدات والمناطق الحدودية.