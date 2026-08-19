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7.1 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال النصف الأول من عام 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

7.1 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال النصف الأول من عام 2026

صادرات
صادرات
آية الجارحي

كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أكرم الجوهري عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتصل إلى 28 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 26.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.

الواردات المصرية

وبلغت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 60.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 48.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 11.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23.6%.

التبادل التجاري

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم لتسجل 88.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 75 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 13.4 مليار دولار، وبنسبة بنسبة ارتفاع قدرها 17.9%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات الواردات

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