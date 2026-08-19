الإمارات: لم نقدم تسهيلات مالية لإيران..وإلغاء إقامات العمالة غير صحيح

أكد الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات، أن ما يتم تداوله بشأن تقديم الإمارات تسهيلات مالية لإيران، إلى جانب شائعات أخرى تتعلق بإلغاء إقامات العمالة، "معلومات غير صحيحة".

وعبر حسابه على منصة "إكس"، ذكر قرقاش إن بعض المنصات "الموجهة" تواصل تداول معلومات وصفها بالكاذبة حول دولة الإمارات.

كما أشار إلى أن الدولة تركز جهودها في الوقت الراهن على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لمرحلة ما بعد هذه التطورات.



وبيّن أن نهج الإمارات يقوم على أن يكون "العمل والإنجاز على أرض الواقع" أفضل رد على مثل هذه الادعاءات، مشدداً على أن الشائعات المتداولة تأتي ضمن "حملات إعلامية يائسة".

وأضاف قرقاش أن الحقائق والإنجازات الملموسة تظل أقوى من الإشاعات، مؤكداً أن "العمل أقوى من الضجيج".

وفي وقت لاحق ؛ نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن "نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار".

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان سابق لها ، على أن هذه "المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، نافية الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات".