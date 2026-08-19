موجة حر جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

كشف محمود القياتي متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقال محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية في درجات الحرارة.

وأضاف أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة وتعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ولكن هناك تحسن واضح في حالة الطقس، خاصة خلال فترة الليل.

ولفت إلى وجود ارتفاع في الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، كما أن هناك تكون لبعض السحب على محافظات الوجه البحري، محملة بالأمطار.

وشدد على أن التوقعات تشير إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع القادم