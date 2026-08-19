بتلك الحالة فقط .. هيئة الدواء تكشف حقيقة تسبب الباراسيتامول في تسمم الكبد

أكد الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن تناول الأدوية لابد أن يخضع لإشراف طبي كامل ، وهذا فيما يخص كافة الأدوية بما فيها المسكنات الشهيرة .

وأضاف رجائي في تصريح خاص لموقع صدي البلد الاخباري، أن الباراسيتامول علي الرغم من أنه المسكن الأشهر والاكثر مأمونية حتي مع الحوامل إلا أن الدراسات أكدت أن تناول أكثر من 4 جرام يوميا تسبب خطورة كبيرة تصل إلي درجة الإصابة بتسمم الكبد .

الباراسيتامول خطر في تلك الحالة

وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أن عقار «الأسيتامينوفين» (المعروف تجاريًا باسم «تايلينول» في عدد من الدول وهو غير مسجل بهذا الاسم التجاري في مصر ويُتداول بشكل شائع جدًا تحت اسماء تجارية مختلفة في مصر والمادة الفعالة هي الباراسيتامول) لايشكل اي خطورة حال استخدمه بالشكل المناسب بجرعات يومية لا تزيد عن 4 جرام وتحت إشراف الطبيب، مشيرا إلي أن هناك خطأ شائع لدي الكثير وهو الحصول علي اكثر من دواء في وقت واحد يحمل نفس المادة الفعالة بما يصل بالجرعة إلي مرحلة الخطورة أو يخلق نوع من التفاعلات الدوائية وكل ذلك يمكن تجنبه باستشارة الطبيب والصيدلي .