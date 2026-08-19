إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة اليوم إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السخنة القطامية فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث.

إسعاف المصابين ونقل عدد منهم للمستشفى

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة السويس بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق السويس العين السخنة وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم

وتعاملت الفرق الطبية مع المصابين في موقع الحادث فيما جرى نقل عدد منهم إلى مجمع السويس الطبي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج بينما تلقى آخرون الإسعافات في مكان الحادث ورفض بعض المصابين النقل إلى المستشفى لعدم خطورة إصاباتهم

تكثيف الخدمات المرورية بطريق العين السخنة

وبعد الحادث بدقائق جرى تكثيف التواجد الأمني والمروري على طريق السويس العين السخنة مع متابعة حركة السيارات والعمل على منع أي تكدسات مرورية، خاصة بالتزامن مع زيادة أعداد المتجهين إلى العين السخنة لقضاء الإجازات الصيفية

استعدادات طبية بالتزامن مع الإقبال على السخنة

ورفعت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس درجة الاستعداد داخل المستشفيات التابعة لها مع التأكيد على جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة والحوادث، بالتزامن مع الإقبال الكبير على المحافظة خلال موسم الإجازات الصيفية

العين السخنة تشهد إقبالا من المصطافين

ويشهد طريق السويس العين السخنة حركة متزايدة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع توجه أعداد كبيرة من المواطنين إلى شواطئ العين السخنة والقرى السياحية والفنادق لقضاء الإجازات والاستمتاع بأجواء الصيف.



