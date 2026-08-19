الزمالك يحتفل بلقب الدوري بعرض الفيلم الوثائقي لتتويج الموسم الماضي

يشهد نادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء احتفالية خاصة، تنطلق في تمام الثامنة مساءً بمقر النادي في ميت عقبة، بمناسبة عرض الفيلم الوثائقي الذي يوثق رحلة الفريق الأول لكرة القدم نحو التتويج بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وتقام الفعالية بحضور عدد من رموز ونجوم القلعة البيضاء، إلى جانب روابط جماهير النادي، في أجواء تهدف إلى استعادة أبرز لحظات الموسم الذي شهد عودة الزمالك إلى منصة التتويج.

ويستعرض الفيلم مراحل مشوار الفريق خلال منافسات الدوري، وصولًا إلى حسم اللقب، مع تسليط الضوء على الدور الذي لعبته جماهير الزمالك في دعم اللاعبين ومساندتهم طوال الموسم.

كما يتضمن العمل الوثائقي شهادات ولقاءات مع عدد من نجوم ورموز النادي، إلى جانب ظهور لاعبي الفريق للحديث عن تفاصيل الرحلة وكواليس المنافسة حتى تحقيق البطولة.

وعلى الجانب الآخر، يواصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد، حيث يستهل مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.