الأهلي يشدد قبضته قبل الموسم الجديد.. تعديلات على اللائحة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، عن اعتماد وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لائحة الفريق للموسم الجديد، مع إجراء عدد من التعديلات الطفيفة على بعض البنود التحفيزية والعقابية.

وأوضح شوقي أن اللائحة الجديدة شهدت زيادة في بعض المكافآت الخاصة باللاعبين، خاصة في حال الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري بشكل مستمر، إلى جانب تخصيص مكافأة خاصة حال تحقيق الفريق 12 نقطة متتالية.

كما تتضمن اللائحة مكافآت تحفيزية للاعبين حال التتويج ببطولة الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية، في إطار تحفيز الفريق على تحقيق الألقاب خلال الموسم الجديد.

وعلى الجانب الآخر، شهدت البنود العقابية تعديلات أيضًا، من بينها زيادة القيمة المالية لبعض الغرامات، خاصة غرامات التأخير عن التدريبات، إلى جانب تعديل قيمة الغرامة الخاصة بعدم الالتزام بالتعليمات بشكل عام.

وتضمنت التعديلات كذلك تشديد العقوبات المتعلقة بخرق الحظر الإعلامي، مع التأكيد على أحقية مدير الكرة في توقيع العقوبات اللازمة على اللاعبين حال مخالفة اللائحة.

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز أمام الشرقية إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتُنقل مباراة الأهلي والشرقية إنبي عبر قناة «أون سبورت»، الناقل لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد اختتم معسكره الإعدادي في إسبانيا بمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر، وخسر الفريق الأحمر المباراة بنتيجة 2-1، قبل العودة إلى القاهرة استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.