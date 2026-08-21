الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية أجواء صيفية مستقرة بشكل كبير، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وتأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة، بالتزامن مع عودة تأثير منخفض الهند الموسمي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مع التأكيد على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ارتفاع الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة

الأرصاد

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 34 و35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد

وأوضحت أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية الحارة والرطبة القادمة من البحر المتوسط، إلى جانب عودة تأثير منخفض الهند الموسمي.

رطوبة تتجاوز 90% على السواحل

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز 90% على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، بينما تقترب من 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت أن نشاط الرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تقليل الإحساس بنسب الرطوبة المرتفعة في الأماكن المفتوحة.

اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار.

في المقابل، أوضحت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة ومناسبة لأعمال الصيد والملاحة والتنزه.

تحذير من الشبورة المائية

كما حذرت من ظهور شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية.

وأكدت أن الشبورة تتحسن تدريجيًا مع تقدم ساعات الصباح، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بها.

الأسبوع المقبل

وأكدت منار غانم أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأسبوع المقبل، لتتراوح على القاهرة الكبرى بين 35 و37 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة من 12 ظهرًا وحتى الرابعة أو الخامسة عصرًا، مع الإكثار من تناول المياه والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية.