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من المعمل إلى المصنع.. كيف تستفيد مصر من البحث العلمي في دعم الصناعة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من المعمل إلى المصنع.. كيف تستفيد مصر من البحث العلمي في دعم الصناعة؟

الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح
الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح
البهى عمرو

أكد الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، أن البحث العلمي لم يعد مقتصرًا على إجراء الدراسات ونشر الأبحاث، موضحًا أن «البحث العلمي هو أساس التنمية»، وأن الهدف من البحث العلمي هو حل المشكلات الحياتية التي يعيشها الإنسان، سواء المتعلقة بالمادة أو البيئة المحيطة أو الحياة الاجتماعية.

وقال عبد الفتاح، خلال لقائه عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية هي مركز بحثي، صدر قرار إنشائه عام 1993، وافتتحت المدينة عام 2000، لتكون واديًا للعلوم والتكنولوجيا والتعاون مع الصناعة في منطقة مدينة برج العرب الجديدة، التي تضم حوالي 40% من الصناعة المصرية، مضيفا أن من أهداف المدينة الأساسية حاليًا تحقيق استراتيجية الدولة من ناحية بناء الإنسان المصري، كما أكد أن «دعم الشباب والشباب المتفوق والشباب النابه» يمثل محورًا مهمًا لاستمرارية الدولة والتنمية.

وأوضح أن البحث العلمي في مصر قائم على تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال البحث العلمي يتطلب الابتكار، لافتًا إلى أن الباحث أو المخترع أو المبتكر يحتاج إلى شريك صناعي يتبنى الفكرة وينفق عليها حتى تتحول إلى تطبيق يحقق عائدًا ماديًا له وللدولة، قائلا: «المدينة والبحث العلمي عموما بيعمل على وجود تعاون أو شريك صناعي في كل مشروع بحثي».

وأشار القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية إلى أن المدينة تتبع سياسة «طرق الأبواب» من خلال التواصل مع المصانع والشركات للتعرف على مشكلاتها، موضحًا أن هناك أفكارًا وأبحاثًا ورسائل ماجستير يتم تنفيذها لحل مشكلات محددة في الصناعة، كما أضاف أن هناك شركات عالمية في برج العرب تم حل مشكلاتها من خلال ابتكارات موجودة في البحث العلمي، خاصة في صناعات المواد والبلاستيك والأكريليك والصناعات البترولية والكيماوية، مؤكدًا أن «موضوع الابتكار بنشدد عليه والوزارة مهتمة بده بشكل كبير».
 

البحث العلمي الأبحاث العلمية المصانع

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