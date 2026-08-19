اعتماد مصري وآخر أمريكي.. إنجاز جديد يضع جامعة الجلالة على خريطة البحث العلمي الدولى

حققت جامعة الجلالة إنجاز جديد في مجال البحث العلمي بعد حصول لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة (IRB) على الاعتماد الرسمي من المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية برئاسة مجلس الوزراء لتصبح أول جامعة أهلية في مصر تحصل على هذا الاعتماد .

اعتماد محلي ودولي للجنة البحث العلمي

لم يتوقف الإنجاز عند الاعتماد المحلي فقط حيث حصلت لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الجلالة أيضا على اعتماد وموافقة رسمية من الولايات المتحدة الأمريكية ويستمر سريان الاعتماد الدولي حتى 15 أبريل 2029 مع إمكانية تجديده لمدة ثلاث سنوات أخرى

دعم الباحثين والتعاون الدولي

ويمنح الجمع بين الاعتماد المحلي والدولي لجنة أخلاقيات البحث العلمي ميزة مهمة في دعم الباحثين لاستيفاء المعايير الأخلاقية والتنظيمية المعترف بها إلى جانب تعزيز فرص التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية ونشر الأبحاث في الدوريات العلمية المرموقة

خدمات للباحثين والجامعات المصرية

وتقدم اللجنة خدماتها لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية وطلاب الدراسات العليا والباحثين المشاركين في الشراكات البحثية مع جامعة الجلالة بالإضافة إلى رؤساء تحرير المجلات العلمية بهدف دعم جودة ونزاهة الأبحاث المقدمة للنشر

جامعة الجلالة تعزز مكانتها البحثية

ويعكس هذا الاعتماد على حرص جامعة الجلالة بتطوير منظومة البحث العلمي وفق المعايير المحلية والدولية وتعزيز بيئة بحثية مسؤولة تضع أخلاقيات البحث وجودة المخرجات العلمية في مقدمة أولوياتها بما يدعم قدرتها على المنافسة والتعاون البحثي إقليميا ودوليا



