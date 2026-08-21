حقيقة فيديو القبض على شخص بالجيزة دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم بشأن إلقاء القبض على أحد الأشخاص دون وجه حق.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين عدم صحة ما جرى تداوله، حيث كشفت التحريات أن الواقعة بدأت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد المحامين، بصفته وكيلًا عن أحد الأساقفة بمحافظة المنيا، يتضرر فيه من أحد الأشخاص، لقيامه عمدًا بالإساءة والتشهير بموكله من خلال صفحتين يديرهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه القائم على إدارة الصفحتين، ويقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.