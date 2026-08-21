ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر داخل محل بقالة غير مرخص في إسنا جنوب الاقصر

شنت إدارة تموين إسنا جنوب الاقصر حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على سلامة وجودة السلع المعروضة للمواطنين

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وتوجيهات عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز وضبط المخالفات التموينية بكافة صورها

وقاد الحملة كل من أحمد طه إبراهيم مدير إدارة تموين إسنا والمنتصر بالله ممدوح مدير الرقابة التموينية بالإدارة وبمشاركة المفتشين حسن محمد سليم ومحمد الهواري شاكر

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة تموينية متنوعة بعد المرور على عدد من المخابز والأسواق والمحلات العامة

وتمكنت الحملة من ضبط 4 سلطات جبنة قريش منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 5 جراكن من سلطة الجبنة القريش بدون أوراق أو مستندات تدل على مصدرها فضلا عن ضبط 35 عبوة عسل بدون أوراق أو مستندات دالة على مصدرها داخل محل بقالة غير مرخص

كما تم تحرير محضرين لإدارة منشأة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة

واستكملت الحملة أعمالها الرقابية حيث تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار أمام المواطنين بالمحال والمنشآت التي شملتها الحملة

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية أسفرت الحملة عن ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجن المستخدمة داخل المخابز

وأكدت إدارة تموين إسنا استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات بمختلف أنحاء المركز لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية وحماية المواطنين من أي ممارسات مخالفة للقانون