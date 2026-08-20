محافظة الأقصر تستجيب لـ 14 بلاغًا طارئًا عبر «واتساب» والخط الساخن خلال الأسبوع الأول من إطلاق الخدمة

أعلن محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر تعامل منظومة استقبال ومتابعة البلاغات الطارئة عبر تطبيق «واتساب» والخط الساخن، خلال الأسبوع الأول من إطلاقها مع عدد 14 بلاغاً طارئاً.

وأوضح مدير إدارة الأزمات أنه جرى التعامل معها بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية والجهات التنفيذية المختصة، بما يعكس سرعة الاستجابة ومتابعة الموقف ميدانيًا حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

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وأظهرت مؤشرات الأداء تنفيذ وإنجاز 7 بلاغات بنسبة 50%، فيما جارٍ التعامل مع 5 بلاغات بنسبة 35.7%، بينما تم الرد والتوجيه بشأن بلاغين بنسبة 14.3%.

وتنوعت البلاغات الواردة بين عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين اليومية، حيث تصدرت بلاغات الأراضي والحيز العمراني بإجمالي 4 بلاغات بنسبة 29%، تلتها بلاغات النظافة والبيئة والقمامة بواقع 3 بلاغات بنسبة 21%، ثم الإنارة والكهرباء والخدمات الحكومية بواقع بلاغين لكل قطاع بنسبة 14%، إلى جانب بلاغات في قطاعات الخدمات الصحية والبنية التحتية وإزالة التعديات بواقع بلاغ واحد لكل منها بنسبة 7%.

وفيما يتعلق بالجهات التنفيذية الأكثر تفاعلًا مع البلاغات، جاءت المدن والمراكز في مقدمة الجهات التي تولت التعامل مع البلاغات، بإجمالي 8 بلاغات، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات والمديريات المعنية، من بينها مديريات الصحة والتموين والعمل، ومركز المعلومات، ولجنة البت، وغيرها من الجهات التنفيذية المختصة، وفقًا لطبيعة كل بلاغ.

وتجدد محافظة الأقصر دعوتها للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات طارئة أو مشكلات تستدعي التدخل العاجل على مدار الساعة، من خلال:

* واتساب: 01015369731

* الخط الساخن: 114 من الهاتف المحمول

وتهيب المحافظة بالمواطنين عند إرسال البلاغات ضرورة توضيح الاسم الثلاثي ورقم الهاتف للتواصل، مع إرفاق صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي، بما يسهم في دقة تسجيل البيانات وسرعة التعامل مع البلاغات والتحقق منها.

وأكد محافظ الأقصر استمرار المتابعة اللحظية للبلاغات والشكاوى الواردة، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية المختصة، مع موافاة المواطنين بالموقف والإجراءات المتخذة أولًا بأول، بما يعزز سرعة الاستجابة ويدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات وترسيخ مبدأ الشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين، تحت شعار: «نعمل من أجلكم.. لأقصر آمن ومزدهر».