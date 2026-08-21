الأهلي الأقرب للقب وبيراميدز وصيفا.. خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن الزمالك في الدوري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن توقعاته لمنافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل ساعات من انطلاق المسابقة، مؤكدًا أن الأهلي الأقرب للتتويج باللقب، فيما يرى أن بيراميدز سيحتل المركز الثاني.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قبل بداية الدوري بساعات.. توقعاتي»، مضيفًا: «الأهلي هيكون بطل الدوري، بيراميدز هيكون الوصيف».

وأشار الناقد الرياضي إلى أن موقف الزمالك في المنافسة على المراكز الأولى مرتبط بمستقبل لاعبه خوان بيزيرا، موضحًا: «في حال بقاء بيزيرا الزمالك هيكون تالت، في حال رحيله الزمالك هيكون خارج المربع الذهبي».

وتأتي توقعات خالد طلعت بالتزامن مع استعداد الزمالك لخوض أولى مبارياته في الدوري المصري، عندما يواجه الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة 21 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتُنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك الموسم الجديد وسط منافسة قوية على البطولات المحلية والقارية، حيث يشارك الفريق في الدوري المصري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، إلى جانب كأس السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا، وهو ما يضع الفريق أمام تحديات عديدة على مدار الموسم.

وفي المقابل، يستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في الدوري الممتاز، عندما يلتقي الشرقية إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتُنقل مباراة الأهلي والشرقية إنبي عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويأتي لقاء الأهلي أمام الشرقية إنبي بعد أيام قليلة من خسارة الفريق أمام برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في ختام معسكر الفريق الأحمر بإسبانيا.

وبذلك تنطلق منافسات الدوري المصري وسط ترقب كبير لمنافسة الأهلي وبيراميدز والزمالك على اللقب، في الوقت الذي تضع فيه توقعات خالد طلعت فريق القلعة البيضاء أمام اختبار مبكر، خاصة في ظل ارتباط حظوظه في المنافسة على المربع الذهبي بمصير خوان بيزيرا.