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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
سارة عبد الله

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، عن حالتين يمكن أن يستند إليهما البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، للرحيل عن النادي دون موافقته ودون التعرض لعواقب، وفقًا لما أوضحه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

وأوضح العمايرة أن الحالة الأولى تتمثل في وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع الزمالك، مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي يؤكدون عدم وجود مثل هذا الشرط في عقد بيزيرا.

وأضاف أن الحالة الثانية تتعلق بتأخر النادي في سداد مستحقات اللاعب لمدة راتبين شهريين على الأقل، مع قيام اللاعب بإرسال إخطار رسمي للنادي ومنحه مهلة 15 يومًا للسداد، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يمكن أن تترتب على ذلك إجراءات تسمح للاعب بفسخ تعاقده.

وأشار خبير اللوائح إلى أن هذه الحالة لا تنطبق، بحسب تأكيدات مسؤولي الزمالك، الذين أوضحوا أن الأمور المالية للاعب مستقرة ولا توجد مستحقات متأخرة بالشكل الذي يسمح بتفعيل هذا الإجراء.

الزمالك يحسم موقفه من رحيل بيزيرا

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا للرد على الأنباء التي تحدثت عن موافقة الإدارة على رحيل خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي.

وأكد النادي في بيانه أنه لم يمنح أي موافقة للاعب للانتقال إلى أي نادٍ آخر، مشددًا على أنه لا يعلم شيئًا بشأن ما تردد عن احتمالية سفر اللاعب إلى الإمارات للتعاقد مع أحد الأندية هناك.

وشدد الزمالك على تمسكه بموقفه الرسمي المعلن منذ انقطاع اللاعب عن التدريبات مطلع الشهر الجاري، مؤكدًا عدم التهاون في حقوق النادي، وضرورة عودة بيزيرا إلى صفوف الفريق والانتظام في التدريبات.

وأوضح النادي أن عقد اللاعب البرازيلي ممتد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مؤكدًا عدم وجود أي تراجع عن موقفه بشأن استمراره مع الفريق.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، عندما يواجه الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة 21 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

بطولات الزمالك في الموسم الجديد

ويشارك الزمالك خلال الموسم الجديد في عدد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

خوان بيزيرا الزمالك عامر العمايرة

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