أمير هشام: بيزيرا لن يرتدي قميص الزمالك مرة أخرى

أكد الإعلامي أمير هشام، أن خوان بيزيرا لن يرتدي قميص فريق الزمالك مرة أخرى، رغم قوة موقف النادي الأبيض.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: بيزيرا يلعب على فكرة الوقت، ولازال القيد مستمر في الإمارات حتى 28 سبتمبر، واللاعب حتى الآن لا يريد القدوم للقاهرة.

وأضاف: الزمالك متمسك بعدم رحيل اللاعب في ظل وجوده بالبرازيل وعدم رغبته في القدوم إلى مصر، والنادي يخشى من تكرار تلك الأزمة مستقبلا مع أي لاعب آخر، كما أن النادي قام بصرف كل مستحقاته.

وزاد: ربما يحدد اللاعب موعدًا للقدوم إلى القاهرة، وهو يعمل مع الزمالك بسياسة "النفس الطويلة"، لكن فرصة وجوده في الزمالك مستقبلا صعبة. وتصرفاته تؤكد ذلك.