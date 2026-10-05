الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 من مهربي المخدرات في البحر الكاريبي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم /الاثنين/، مقتل 4 أشخاص جراء هجوم شنته القوات الأمريكية على قارب يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأمريكية حملتها المستمرة منذ عام ضد "مهربي مخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن قوة المهام المشتركة لنصف الكرة الغربي نفذت ضربة عسكرية قاتلة استهدفت زورقًا سريعًا كان يعمل على أحد مسارات تهريب المخدرات المعروفة في منطقة البحر الكاريبي.

وأضافت القيادة أن معلومات استخباراتية مؤكدة كشفت عن تورط الزورق بشكل فعال في تهريب المخدرات، واصفةً الأشخاص الذين قُتلوا في الضربة بأنهم "إرهابيو مخدرات".

وبهذا الهجوم الأخير، يرتفع عدد القتلى في الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على القوارب التي تستخدم في نقل المخدرات إلى ما لا يقل عن 235 شخصًا في 70 هجومًا منذ أن بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استهداف من تسميهم "إرهابيي المخدرات" في سبتمبر 2025.

وقد قال ترامب إن الولايات المتحدة تخوض "صراعاً مسلحاً" مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وبرر هذه الهجمات باعتبارها تصعيداً ضرورياً لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة وحالات الجرعات الزائدة القاتلة التي تودي بحياة الأمريكيين، لكن إدارته لم تقدم سوى القليل من الأدلة لدعم ادعاءاتها بقتل المهربين.