الجيش الأمريكي: مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة بولاية ألاسكا

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 8 أشخاص كانوا على متن طائرة مستأجرة "تشارتر" تحطمت، أمس الخميس، في موقع رادار بمنطقة نائية غربي ولاية ألاسكا، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

ووقع الحادث في مطار موقع "كيب نيوينهام" للرادار بعيد المدى، على بعد نحو 450 ميلاً، أي ما يعادل 725 كيلومتراً، غرب مدينة أنكوريج.

الجيش الأمريكي: "خسارة مدمرة"

ونعى الليفتنانت جنرال روبرت ديفيس، قائد القيادة الأميركية في ألاسكا وقائد منطقة قيادة الدفاع الجوي لألاسكا ومنطقة ألاسكا التابعة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" والقوة الجوية الحادية عشرة، الضحايا.

وقال في بيان: "هذه خسارة مدمرة لعائلتنا العسكرية وللمجتمعات التي نخدمها".ويشرف على إدارة الموقع مركز الدعم الإقليمي التابع للقوات الجوية الأميركية في منطقة المحيط الهادئ.

ويعد الموقع جزءاً من شبكة مواقع رادار نائية مخصصة لمراقبة الطائرات العاملة في الأجواء الألاسكية وعلى طول حدود الولاية، وفق بيان القيادة الأمريكية في ألاسكا.

تفاصيل الرحلة وبدء التحقيق

وأوضح كلينت جونسون، رئيس فرع ألاسكا بالمجلس الوطني لسلامة النقل، في تصريحات مساء الخميس، أن الطائرة كانت تقل طيارين و6 ركاب.

وأضاف أن الطائرة من طراز "سيسنا 441" أقلعت من مدينة أنكوريج، ويُعتقد أنها تحطمت في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس أثناء اقترابها من موقع "كيب نيوينهام على الساحل الجنوبي الغربي لألاسكا.

وتلقى مراقبو الحركة الجوية في كيب نيونهام حيث يوجد مطار عسكري ومحطة رادار تابعة للقوات الجوية الأمريكية رسالة مفادها أن الطائرة تحطمت قبل وصولها إلى المطار.