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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الساعات الحاسمة.. توتنهام يقترب من ضم عمر مرموش من مانشستر سيتي

مرموش
مرموش
محمد بدران

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تطور جديد بشأن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، في ظل اهتمام نادي توتنهام هوتسبير بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أورده رومانو، توصل توتنهام إلى اتفاق مع عمر مرموش بشأن الشروط الشخصية، بعدما أبدى اللاعب موافقته على الانتقال إلى صفوف النادي اللندني، لتتبقى الخطوة الأهم وهي التوصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي حول تفاصيل الصفقة.

ويأتي تحرك توتنهام لضم مرموش بالتزامن مع مفاوضاته مع مانشستر سيتي بشأن البرازيلي سافينيو، حيث نجح النادي اللندني بالفعل في التوصل إلى اتفاق شفهي مع بطل الدوري الإنجليزي لضم اللاعب مقابل أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني، بينما تستمر المفاوضات بشكل منفصل لإتمام صفقة مرموش.

ويرغب توتنهام في تعزيز خطه الهجومي بضم مرموش، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 59 مليون جنيه إسترليني.

ويبحث مرموش عن فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي، في ظل المنافسة القوية داخل هجوم مانشستر سيتي، خاصة مع وجود النرويجي إيرلينج هالاند، وهو ما يجعل الانتقال إلى توتنهام خيارًا مطروحًا بقوة بالنسبة للمهاجم المصري.

وأكدت تقارير حديثة أن توتنهام يقترب من إبرام صفقة مزدوجة مع مانشستر سيتي لضم سافينيو ومرموش، وسط مفاوضات متقدمة بين الناديين.

وتبقى موافقة مانشستر سيتي على المقابل المالي وشروط انتقال اللاعب هي العقبة الأخيرة أمام إتمام الصفقة، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تطورات بشأن مستقبل عمر مرموش.

فابريزيو رومانو مستقبل الدولي المصري عمر مرموش عمر مرموش مانشستر سيتي

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