عمر مرموش يقترب من الانضمام لتوتنهام الإنجليزي

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن وجهة اللاعب عمر مرموش خلال الموسم المقبل.

وكتب احمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: “عمر مرموش يقترب بشدة من الانضمام لنادي توتنهام الإنجليزي”.

وأثار اهتمام توتنهام هوتسبير بالتعاقد مع الثنائي عمر مرموش وسافينيو، لاعبي مانشستر سيتي، حالة من الجدل بين جماهير النادي اللندني، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية من نهايتها.

ويواصل توتنهام تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات، بعدما أنفق نحو 237 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ستة لاعبين، بهدف تدعيم صفوف الفريق، خاصة في خطي الوسط والدفاع.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى دخول عمر مرموش وسافينيو، إلى جانب كودي جاكبو مهاجم ليفربول، ضمن أبرز أهداف توتنهام الهجومية خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو، في ظل سعي النادي لتعزيز خياراته في الخط الأمامي.

وسلط موقع Spurs Web الضوء على ردود فعل جماهير توتنهام عبر منصة "إكس"، عقب الحديث عن وصول النادي إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته بشأن ضم مرموش وسافينيو.