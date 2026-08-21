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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية زيرو في مصر والأخيرة بأرخص سعر..هيونداي تقدم توسان 2027 الجيل الجديد عالميا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


مكلارين ارتورا Spider بقوة تقارب 700 حصانًا.. صور
تأسست مكلارين على يد النيوزيلندي بروس مكلارين عام 1963، وبدأت مسيرتها في عالم سباقات السيارات قبل أن تتحول خبراتها الهندسية إلى تطوير سيارات مخصصة للطرقات. 

الكشف عن بي واي دي Fangchengbao Tai 9 عالميًا.. صور
كشفت شركة بي واي دي عن إطلاق نموذجها الجديد تاو 9 ضمن علامتها التجارية فانجشينجباو، لتطرح بذلك طرازاً حديثاً ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم.

أسعار جيب جراند شيروكي 2026 في السعودية
تعتبر جيب جراند شيروكي من أشهر سيارات الدفع الرباعي في تاريخ العلامة الأمريكية، والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدامSUV ، وتقدم السيارة في السوق السعودي عبر باقة من الفئات، وبسعر يبدأ من 207 الاف ريال تقريبًا. 

بقوة 657 حصانا.. جينيسيس تقدم GV90 الفاخرة الجديدة| صور
كشفت صانعة السيارات الكورية الجنوبية جينيسيس عن إطلاق طرازها الكهربائي الجديد بالكامل GV90، والذي يمثل إضافة كبيرة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكبير.

5 سيارات رياضية زيرو في السوق المصري .. الأخيرة بأرخص سعر
يضم سوق السيارات المصري الكثير من الاصدارات الرياضية، والتي تتنوع بحسب تصميمات الـ SUV أو الكروس أوفر، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنيات، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار أيضًا.

هيونداي تقدم توسان موديل 2027 الجيل الجديد .. صور
كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن إطلاق النسخة الأحدث من طراز توسان لموديل 2027، حيث تأتي هذه الخطوة لتحدث تحولاً كبيراً في مظهر التصميم، بعد أن عملت العلامة الكورية على تقديم لغة هندسية حادة تعزز المظهر الخاص بهذه النسخة الرياضية الشهيرة.

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