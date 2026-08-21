مكلارين ارتورا Spider بقوة تقارب 700 حصانًا.. صور

تأسست مكلارين على يد النيوزيلندي بروس مكلارين عام 1963، وبدأت مسيرتها في عالم سباقات السيارات قبل أن تتحول خبراتها الهندسية إلى تطوير سيارات مخصصة للطرقات.

وقدمت الشركة على مدار عقود، مجموعة من أبرز السيارات الخارقة، مستفيدة من التقنيات التي طورتها في المنافسات الرياضية، لتصبح اليوم واحدة من العلامات المعروفة في قطاع السيارات عالية الأداء.

وتأتي مكلارين أرتورا Spider ضمن أحدث الطرازات التي قدمتها العلامة، والتي استطاعت الجمع بين الأداء القوي والتقنيات الهجينة والهيكل خفيف الوزن مع المظهر العصري.

مكلارين ارتورا Spider

تصميم مكلارين ارتورا Spider

تنتمي أرتورا Spider إلى فئة السيارات السوبر كار، وتتميز بسقف صلب قابل للطي يتيح تحويل المقصورة إلى تصميم مكشوف، ويبلغ طول السيارة 4,539 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,913 مم، وارتفاعها إلى 1,193 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,640 مم، بينما يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,560 كجم.

مكلارين ارتورا Spider

مكلارين ارتورا Spider والتسارع

تقدم مكلارين أرتورا Spider أداءً يضعها في نطاق السيارات الخارقة ذات القدرات المرتفعة، إذ تصل سرعتها القصوى إلى 330 كم/س، ولا يتوقف الأداء عند السرعة النهائية، حيث تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى 100 كم/س خلال 3.0 ثوان فقط.

مكلارين ارتورا Spider

محرك V6 بقوة إجمالية تبلغ 691 حصانًا

تعتمد السيارة مكلارين ارتورا Spider على محرك بنزين V6 سعة 3.0 لتر مزود بشاحني تيربو، ويعمل بالتكامل مع محرك كهربائي ضمن منظومة هجينة من نوع HEV. ويولد محرك الاحتراق الداخلي قوة تبلغ 597 حصانًا، بينما يضيف المحرك الكهربائي 94 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 691 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 720 نيوتن متر.

مكلارين ارتورا Spider

وترتبط منظومة القوة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 8 سرعات، مع إرسال القوة إلى العجلات الخلفية، وتتيح السيارة أيضًا القيادة باستخدام الطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 33 كم، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 65 لترًا، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 10.7 كم/لتر.