5 سيارات رياضية زيرو في السوق المصري .. الأخيرة بأرخص سعر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الاصدارات الرياضية، والتي تتنوع بحسب تصميمات الـ SUV أو الكروس أوفر، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنيات، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار أيضًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري.

شيرى اى كيو 7

شيرى اى كيو 7

تعتمد شيرى اى كيو 7 فنيًا على محرك كهربائي بقوة قدرها 211 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن متر، ومدى سير يصل إلى 520 كم، وتقدم السيارة بسعر 1,599,000 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

تويوتا أوربان كروزر

زودت تويوتا أوربان كروزر بمحرك 4 سلندر، 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 103 حصانًا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعومة بناقل سرعات أوتوماتيك وتقنية الدفع الأمامي، ويتراوح سعر السيارة بين 1,430,000 و 1,530,000 جنيه.

ساوايست اس 07

ساوايست اس 07

تقدم ساوايست اس 07 بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، تبدأ أسعار السيارة من 1,390,000 إلى 1,530,000 جنيه.

بيجو 2008

بيجو 2008

تعتمد السيارة على محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 130حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح الاسعار بين 1,499,990 و 1,649,990 جنيه.

نيسان ماجنيت

نيسان ماجنيت

تستمد نيسان ماجنيت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 788,000 جنيه وصولًا إلى 888,000 جنيه.