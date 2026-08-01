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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن جينيسيس GV60 ماجما 2027 بهذا السعر

جينيسيس GV60 ماجما 2027
جينيسيس GV60 ماجما 2027
صبري طلبه

تعد جينيسيس واحدة من العلامات الفاخرة التابعة لمجموعة هيونداي موتور، وقد انطلقت رسميًا كعلامة مستقلة عام 2015 بهدف المنافسة في قطاع السيارات الفاخرة على المستوى العالمي.

واستطاعت الشركة توسيع حضورها داخل عدد كبير من الأسواق العالمية من خلال تقديم طرازات تجمع بين التصميم العصري والتقنيات المتطورة ومستويات الجودة المرتفعة.

 جينيسيس GV60 ماجما 2027

وتعزز العلامة من تواجدها عالميًا بعد الكشف عن جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، مع الاعتماد الكلي على تقنيات الدفع الكهربائي.

محرك جينيسيس GV60 ماجما 2027

تعتمد جينيسيس GV60 ماجما 2027 على محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع رباعي، وتبدأ القوة القياسية للسيارة من 600 حصان، بينما ترتفع إلى 641 حصانًا عند تفعيل وضعية الأداء العالي، في حين يصل عزم الدوران إلى 790 نيوتن متر.

 جينيسيس GV60 ماجما 2027

وتنعكس هذه الأرقام على الأداء العملي، إذ تستطيع السيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال مدة زمنية أقل من 3.4 ثانية، لتنافس ضمن فئة السيارات الكهربائية الرياضية من ناحية التسارع والإنطلاق.

جينيسيس GV60 ماجما 2027 وتقنية الشحن

تعتمد جينيسيس في هذا الطراز على معمارية كهربائية بجهد 800 فولت، وهي من التقنيات التي تتيح الاستفادة من قدرات الشحن السريع بصورة أكثر سرعة، وبفضل هذه المنظومة، يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 18 دقيقة.

 جينيسيس GV60 ماجما 2027

تصميم جينيسيس GV60 ماجما 2027

يحمل التصميم الخارجي لجينيسيس GV60 ماجما ملامح رياضية واضحة، حيث جاءت مقابض الأبواب بتصميم مخفي ينسجم مع خطوط الهيكل ويمنح السيارة مظهرًا أكثر انسيابية، كما زودت السيارة بجناح خلفي يسهم في تعزيز الطابع الرياضي.

 جينيسيس GV60 ماجما 2027

وترتكز السيارة على عجلات ذات تصميم رياضي، مع ملاقط مكابح تضيف لمسة رياضية تعكس هوية الطراز عالية الأداء، وتضم السيارة أيضًا هوائيًا خلفيًا بتصميم زعنفة القرش، بينما تعتمد الواجهة الأمامية على مصابيح LED ثنائية ذات تصميم حاد.

سعر جينيسيس GV60 ماجما 2027 عالميًا

تطرح جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 71495 دولارًا أمريكيًا.

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