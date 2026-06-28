بقوة 429 حصانًا .. ماذا تقدم جينيسيس GV70 Advanced موديل 2026؟

تعد جينيسيس GV70 واحدة من أبرز إصدارات العلامة الكورية الجنوبية الفاخرة، ومن بين الفئات التي تضمها هذه السيارة، تبرز نسخة Advanced موديل 2026 باعتبارها واحدة من النسخ التي تجمع بين منظومة الحركة الكهربائية بالكامل، والتجهيزات المتطورة.

جينيسيس GV70 Advanced والأداء الفني

تعتمد جينيسيس GV70 Advanced موديل 2026 على منظومة دفع كهربائية بالكامل تتكون من محركين يعملان معًا عبر نظام الدفع الكلي AWD، بينما تنتقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

جينيسيس GV70 Advanced

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 429 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 516 نيوتن متر، وتستمد السيارة الطاقة من بطارية بسعة 84 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 391 كيلومترًا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، ويمكن رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80 بالمئة خلال نحو 19 دقيقة باستخدام الشاحن السريع.

أبعاد جينيسيس GV70 Advanced

تأتي GV70 Advanced بأبعاد تمنحها مظهرًا متوازنًا يجمع بين الطابع الرياضي والعصري، حيث يبلغ طول السيارة 4,715 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,911 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,631 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,876 مم.

جينيسيس GV70 Advanced

ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,410 كجم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 813 لترًا، كما تأتي السيارة مزودة بجنوط يصل مقاسها إلى 20 بوصة، بالإضافة إلى سقف بانورامي.

تجهيزات جينيسيس GV70 Advanced

زودت السيارة جينيسيس GV70 Advanced بمقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من الأنظمة أثناء القيادة، كما تأتي بشاشة كبيرة بقياس 27 بوصة مع دعم آبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي.

جينيسيس GV70 Advanced

وتضم السيارة أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى إضاءة محيطية داخلية، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية.

زودت جينيسيس GV70 Advanced موديل 2026 بحزمة متنوعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

جينيسيس GV70 Advanced

كما تأتي السيارة بمثبت سرعة متكيف، ونظام للتحذير من الاصطدام الأمامي، ومكابح طوارئ ذاتية، إضافة إلى مراقبة النقاط العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، ونظام لمراقبة إجهاد السائق، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.