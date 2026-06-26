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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أكبر 5 سيارات في السوق المصري.. اعرف الأسعار

أكبر السيارات في السوق المصري
أكبر السيارات في السوق المصري
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من الاصدارات المختلفة، والتي تتنوع من الناحية الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات ومنها الرياضية وذات الطابع العائلي كبيرة الحجم.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أكبر 5 سيارات في السوق المصري.

جيتور اكس 90 بلس

جيتور اكس 90 بلس

تعتمد السيارة جيتور X90 PLUS من الناحية الفنية على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر تيربو، يمكنه أن ينتج إجمالية تصل إلى 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، وبسعر 1,560,000 جنيه.

كاديلاك سكاليد  IQ

كاديلاك سكاليد  IQ

تقدم السيارة كاديلاك سكاليد IQ بمحرك كهربائي يضخ قوة إجمالية قدرها 750 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1069 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 748 كم، إلى جانب تقنيات الدفع الرباعي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة 10,949,900 و 12,249,900 جنيه.

كيا كارنفال

كيا كارنفال

يقدم محرك كيا كارنفال قوة إجمالية قدرها 242 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن متر، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، إلى جانب تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 3,849,900 جنيه.

ميتسوبيشي اكسباندر

ميتسوبيشي اكسباندر

تستمد السيارة ميتسوبيشي اكسباندر قوتها من سواعد محرك بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 104 حصانا و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة 4 غيار أوتوماتيك، ويتراوح سعر السيارة بين 1,440,000 و 1,525,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

زودت تويوتا فورتشنر بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 234 حصانًا، و376 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي، وبقدرات الدفع الرباعي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 3,700,000 جنيه.

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