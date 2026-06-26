قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة
ما اتغيرش في الصاغة.. سعر عيار 18 الآن
في صالح مصر.. تعادل 1-1 بين ألمانيا والإكوادور بالشوط الأول بكأس العالم
الخارجية الروسية: نبذل جهودا لاستعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة
تعليق إجلاء السفن في مضيق هرمز بعد استهداف سفينة قبالة سواحل عُمان
محمد أبو داود يعلق على انتقادات فيلم “برشامة”: لا علاقة له بالإساءة للدين |خاص
مسؤول أمريكي: الحرس الثوري الإيراني وراء استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز
البيت الأبيض يطلب تمويلاً إضافياً للحرب على إيران بقيمة 87.6 مليار دولار
بيان برلماني عاجل بشأن سحب وحدات الإسكان الاجتماعي بسبب الغلق
قنصل الصين: العلاقات مع مصر تشهد حاليًا أفضل مراحلها التاريخية
1-1 صد رد.. هدفان مبكران لألمانيا والإكوادور بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لـ أومودا E5 موديل 2026 الجديدة

أومودا E5
أومودا E5

تواصل أومودا توسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من الطرازات التي تعتمد على التقنيات الحديثة، حيث تعد أومودا إحدى العلامات التابعة لمجموعة شيري الصينية، والتي تركز بشكل واضح على تقديم سيارات تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، من بينمهما طراز أومودا E5 موديل 2026 الكهربائية بالكامل.

قياسات أومودا E5 موديل 2026

تحمل أومودا E5 ملامح تصميمية تتوافق مع طبيعة السيارات الكهربائية ذات الطابع الرياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4.424 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.830 متر مع ارتفاع يبلغ 1.588 متر، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.630 متر.

 أومودا E5

محرك وأداء أومودا E5 موديل 2026

تعتمد أومودا E5 موديل 2026 على محرك كهربائي واحد يعمل على دفع العجلات الأمامية، ويولد قوة تصل إلى 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر. وتنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي.

وتستمد السيارة الطاقة من بطارية بسعة 61 كيلوواط ساعة، ما يمنحها مدى قيادة يصل إلى 430 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما يبلغ معدل استهلاك الطاقة 15.5 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

 أومودا E5

وتدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 30 إلى 80% خلال 28 دقيقة فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 172 كيلومترًا في الساعة، كما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.2 ثانية.

تجهيزات أومودا E5 موديل 2026

تضم أومودا E5 موديل 2026 شاشة بانورامية كبيرة بقياس 24.6 بوصة تجمع بين لوحة العدادات ونظام المعلومات والترفيه، وتدعم المنظومة التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح بالربط السلس مع الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كابلات. 

 أومودا E5

كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي يضم ثماني سماعات، بينما تأتي المقاعد بكسوة جلدية مع إمكانية التعديل الكهربائي للمقاعد الأمامية، ويحصل مقعد السائق على 6 وضعيات ضبط كهربائي مع خاصية التبريد، بينما يوفر مقعد الراكب الأمامي أربع وضعيات تعديل كهربائي إلى جانب تقنية التبريد.

كما تضم السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأول وإضاءة محيطية داخلية، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومزودًا بعدد من أزرار التحكم التي تسهل الوصول إلى الوظائف المختلفة أثناء القيادة.

 أومودا E5

أومودا E5 موديل 2026 ووسائل الحماية

تحصل أومودا E5 على مجموعة شاملة من تقنيات السلامة النشطة وأنظمة الدعم الإلكتروني، حيث تضم نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما توفر السيارة أنظمة المساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية وتقنيات مراقبة المسار التي تتضمن التنبيه عند مغادرة الحارة المرورية مع المساعدة على البقاء داخلها.

وتضم أومودا E5 موديل 2026 نظام مراقبة النقاط العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية والتنبيه من التصادمات الخلفية، إضافة إلى مساعد القيادة في الازدحام ومساعد القيادة على الطرق السريعة ونظام مراقبة انتباه السائق، كما تم تجهيزها بحساسات ركن خلفية وكاميرا محيطية بزاوية رؤية 540 درجة.

أومودا أومودا E5 أومودا E5 2026 سيارة أومودا E5 مواصفات أومودا E5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وزير الاقتصاد اللبناني يشيد بدعم المملكة العربية السعودية لبلاده

الأمم المتحدة لحقوق الطفل

نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل: حالة الأطفال في قطاع غزة تزداد تدهورا

زلزال فنزويلا

الخارجية الأمريكية: تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار إلى فنزويلا

بالصور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

فيديو

فادي خفاجى

كواليس أزمة فيديو فادي خفاجة.. قرار عاجل من المهن التمثيلية

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد