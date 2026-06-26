المواصفات الكاملة لـ أومودا E5 موديل 2026 الجديدة

تواصل أومودا توسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من الطرازات التي تعتمد على التقنيات الحديثة، حيث تعد أومودا إحدى العلامات التابعة لمجموعة شيري الصينية، والتي تركز بشكل واضح على تقديم سيارات تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، من بينمهما طراز أومودا E5 موديل 2026 الكهربائية بالكامل.

قياسات أومودا E5 موديل 2026

تحمل أومودا E5 ملامح تصميمية تتوافق مع طبيعة السيارات الكهربائية ذات الطابع الرياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4.424 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.830 متر مع ارتفاع يبلغ 1.588 متر، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.630 متر.

أومودا E5

محرك وأداء أومودا E5 موديل 2026

تعتمد أومودا E5 موديل 2026 على محرك كهربائي واحد يعمل على دفع العجلات الأمامية، ويولد قوة تصل إلى 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر. وتنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي.

وتستمد السيارة الطاقة من بطارية بسعة 61 كيلوواط ساعة، ما يمنحها مدى قيادة يصل إلى 430 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما يبلغ معدل استهلاك الطاقة 15.5 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

أومودا E5

وتدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 30 إلى 80% خلال 28 دقيقة فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 172 كيلومترًا في الساعة، كما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.2 ثانية.

تجهيزات أومودا E5 موديل 2026

تضم أومودا E5 موديل 2026 شاشة بانورامية كبيرة بقياس 24.6 بوصة تجمع بين لوحة العدادات ونظام المعلومات والترفيه، وتدعم المنظومة التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح بالربط السلس مع الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كابلات.

أومودا E5

كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي يضم ثماني سماعات، بينما تأتي المقاعد بكسوة جلدية مع إمكانية التعديل الكهربائي للمقاعد الأمامية، ويحصل مقعد السائق على 6 وضعيات ضبط كهربائي مع خاصية التبريد، بينما يوفر مقعد الراكب الأمامي أربع وضعيات تعديل كهربائي إلى جانب تقنية التبريد.

كما تضم السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأول وإضاءة محيطية داخلية، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومزودًا بعدد من أزرار التحكم التي تسهل الوصول إلى الوظائف المختلفة أثناء القيادة.

أومودا E5

أومودا E5 موديل 2026 ووسائل الحماية

تحصل أومودا E5 على مجموعة شاملة من تقنيات السلامة النشطة وأنظمة الدعم الإلكتروني، حيث تضم نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما توفر السيارة أنظمة المساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية وتقنيات مراقبة المسار التي تتضمن التنبيه عند مغادرة الحارة المرورية مع المساعدة على البقاء داخلها.

وتضم أومودا E5 موديل 2026 نظام مراقبة النقاط العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية والتنبيه من التصادمات الخلفية، إضافة إلى مساعد القيادة في الازدحام ومساعد القيادة على الطرق السريعة ونظام مراقبة انتباه السائق، كما تم تجهيزها بحساسات ركن خلفية وكاميرا محيطية بزاوية رؤية 540 درجة.