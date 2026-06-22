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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة ديبال G318 2026.. وهذا سعرها

ديبال G318 2026
ديبال G318 2026
صبري طلبه

دخلت ديبال G318 موديل 2026 دائرة المنافسة عالميًا ضمن فئة السيارات الكهربائية ممتدة المدى REEV، مستندة إلى منظومة دفع تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك بنزين مخصص لزيادة مدى السير.

ويأتي الطراز الجديد بمجموعة من التجهيزات التقنية وأنظمة السلامة المتقدمة، إلى جانب مقصورة مجهزة بعناصر حديثة ومدى قيادة يصل إلى 848 كيلومترًا.

أداء ديبال G318 2026

تعتمد ديبال G318 2026 على نظام دفع كهربائي مدعوم بمحرك موسع للمدى سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، إلى جانب محركين كهربائيين يعملان ضمن منظومة متكاملة توفر قوة إجمالية تبلغ 430 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 575 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة مع نظام دفع رباعي.

ديبال G318 2026

تستفيد السيارة ديبال G318 2026 من بطارية بسعة 36 كيلوواط ساعة تتيح السير لمسافة تصل إلى 138 كيلومترًا بالاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية، في حين يبلغ المدى الإجمالي للقيادة نحو 848 كيلومترًا عند الاستفادة من نظام المدى الممتد.

كما تسجل السيارة ديبال G318 2026 معدل استهلاك وقود مكافئ يبلغ 18.6 كيلومترًا لكل لتر، وفيما يتعلق بالشحن، يمكن إتمام الشحن الكامل عبر التيار المتردد خلال نحو 6 ساعات، بينما يحتاج الشحن السريع بالتيار المستمر من 30 إلى 80% إلى حوالي 30 دقيقة فقط.

ديبال G318 2026

منظومة أمان ديبال G318 2026

حصلت ديبال G318 2026 على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة، حيث زودت بثماني وسائد هوائية، كما تتضمن السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني.

ديبال G318 2026

وتشمل تجهيزات السلامة أيضًا أنظمة مساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومساعد البقاء داخل المسار مع تنبيه الخروج عنه، ومراقبة النقاط العمياء والتنبيه لحركة المرور الخلفية ومساعد القيادة أثناء الازدحام المروري.

تجهيزات ديبال G318 2026

تقدم المقصورة الداخلية مقعد للسائق بدعم التعديل الكهربائي مع خاصية الذاكرة والتبريد والتدليك، مع إمكانية ضبطه عبر 10 وضعيات مختلفة، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 14.6 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة.

ديبال G318 2026

كما زودت ديبال G318 2026 بنظام صوتي يتكون من 16 سماعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأول، بالإضافة إلى نظام إضاءة محيطية، ونظام الكاميرات المحيطية بزاوية رؤية 540 درجة.

أسعار ديبال G318 2026 في السوق السعودية

تطرح ديبال G318 موديل 2026 في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 148,899 ريالا.

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