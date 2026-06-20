بقوة 1250 حصان .. Czinger 21C الخارقة ليست مجرد هايبركار | صور

كشفت Czinger الأميركية عن واحدة من أكثر النسخ تميزاً ضمن عائلة 21C، وهي السيارة التي نجحت في جذب الأنظار بفضل اعتمادها على حلول هندسية متقدمة تجمع بين الأداء المرتفع والتقنيات الحديثة المستخدمة في تصنيع السيارات فائقة الأداء.

وتصنف Czinger 21C ضمن فئة الهايبركار عالية الأداء، إلا أن فلسفتها تتجاوز المفهوم التقليدي لهذه الفئة، حيث تعتمد على مزيج من التقنيات الميكانيكية والكهربائية المصممة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأداء الرياضي.

السيارة Czinger 21C

منظومة هجينة بقوة 1250 حصاناً

تعتمد السيارة Czinger 21C على محرك V8 مزدوج التوربو بسعة 2.88 لتر، وهو القلب الرئيسي لمنظومة الحركة، حيث يولد بمفرده قوة تصل إلى 750 حصاناً، ولم تكتف الشركة بهذا المستوى من الأداء، إذ دعمت المحرك التقليدي بمنظومة كهربائية تتكون من محركين كهربائيين يعملان إلى جانبه لتحقيق مستويات أعلى من القوة والاستجابة.

وبفضل هذا الدمج بين المحرك الاساسي والدعم الكهربائي، ترتفع القوة الإجمالية للسيارة إلى 1250 حصاناً، ما يجعلها ضمن أكثر السيارات قوة من ناحية الأداء في فئتها، وتنتقل هذه القوة إلى العجلات الخلفية.

تصميم سيارة Czinger 21C

اعتمدت Czinger بشكل واسع على ألياف الكربون في تطوير هذه النسخة، ليس فقط من أجل تقليل الوزن، بل أيضاً لتعزيز الصلابة الهيكلية وتحسين الأداء الديناميكي، ويظهر الهيكل الخارجي بألياف كربونية مكشوفة تمنح السيارة شخصية مختلفة.

السيارة Czinger 21C

كما حصلت السيارة على حزمة High Downforce المخصصة لتعزيز القوة الضاغطة على السرعات المرتفعة، وهو ما يساهم في تحسين الثبات أثناء القيادة الرياضية، ولم تتوقف استخدامات الكربون عند الهيكل فقط، بل جاءت السيارة بلمسات بصرية تميز هذه النسخة حيث اعتمدت على لوني هما الكربون الأحمر وينتقل تدريجياً إلى درجات الرمادي الداكن، ما يمنح السيارة مظهراً مختلفاً يعكس الطابع الحصري لهذا الإصدار.

وتظهر هوية السيارة الرياضية بوضوح من مختلف الزوايا، حيث يظهر في الجزء الخلفي شريط إضاءة ممتد بعرض السيارة يمنحها مظهراً عصرياً، بينما يساهم الجناح الخلفي الكبير في تعزيز الأداء الهوائي عند السرعات العالية، كما تضم الواجهة الخلفية فتحات تهوية، بينما تأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED مع خطوط تصميمية حادة، إضافة إلى مصد سفلي رياضي يساهم في تحسين الانسيابية الهوائية.

السيارة Czinger 21C

مقصورة Czinger 21C

تحافظ Czinger 21C على الطابع الرياضي ذاته الذي يظهر في تصميمها الخارجي، وتسيطر اللمسات الحمراء على المقصورة، فيما تحضر ألياف الكربون في العديد من التفاصيل لتعزيز الإحساس بالفخامة والجانب الرياضي.

وتضم السيارة مقاعد رياضية صممت لتوفير الدعم المناسب أثناء القيادة عالية الأداء، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تمنح السائق إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأوامر دون تشتيت الانتباه عن الطريق، كما تأتي لوحة العدادات بتصميم عصري.