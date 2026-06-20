قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تحافظ على المنابر .. أحمد موسى : محمد مختار جمعة قطع رجال الإخوان من فوقها
غلق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم| ماذا يدور داخل طهران؟.. أستاذ دراسات إيرانية يجيب
جاكبو يضرب السويد بهدفين متتاليين لهولندا بكأس العالم
أحمد موسى: مفيش حد بيتكلم عن غزة..و مصر الدولة الوحيدة اللي بتقدم الدعم للقطاع
مسؤول إسرائيلي: «وقف النار مقابل وقف النار» مبدأنا على الجبهة اللبنانية
مقتل قائد الكتيبة الإسرائيلية المتهمة بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب
نجم مانشستر يونايتد ينتقل إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي
قيادي حزبي لبناني: الضغط الأمريكي وحده قادر على كبح نتنياهو ومنع انهيار التفاهمات الإقليمية
ناقد رياضي يكشف رسالة إبراهيم حسن له.. ويؤكد: الفوز على نيوزيلندا يقربنا من دور الـ 32
تراجع التضخم وتثبيت الفائدة .. خبير عن توقعاته لقرارات البنك المركزي
البنك المركزي يخفض مستهدفات طرح أدوات دين بـ 5 مليارات جنيه في أسبوع
استشهاد 6 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل في غارتين على حي الصبرة بمدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 1250 حصان .. Czinger 21C الخارقة ليست مجرد هايبركار | صور

Czinger 21C 
Czinger 21C 
صبري طلبه

كشفت Czinger الأميركية عن واحدة من أكثر النسخ تميزاً ضمن عائلة 21C، وهي السيارة التي نجحت في جذب الأنظار بفضل اعتمادها على حلول هندسية متقدمة تجمع بين الأداء المرتفع والتقنيات الحديثة المستخدمة في تصنيع السيارات فائقة الأداء.

وتصنف Czinger 21C ضمن فئة الهايبركار عالية الأداء، إلا أن فلسفتها تتجاوز المفهوم التقليدي لهذه الفئة، حيث تعتمد على مزيج من التقنيات الميكانيكية والكهربائية المصممة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأداء الرياضي.

السيارة Czinger 21C

منظومة هجينة بقوة 1250 حصاناً

تعتمد السيارة Czinger 21C على محرك V8 مزدوج التوربو بسعة 2.88 لتر، وهو القلب الرئيسي لمنظومة الحركة، حيث يولد بمفرده قوة تصل إلى 750 حصاناً، ولم تكتف الشركة بهذا المستوى من الأداء، إذ دعمت المحرك التقليدي بمنظومة كهربائية تتكون من محركين كهربائيين يعملان إلى جانبه لتحقيق مستويات أعلى من القوة والاستجابة.

وبفضل هذا الدمج بين المحرك الاساسي والدعم الكهربائي، ترتفع القوة الإجمالية للسيارة إلى 1250 حصاناً، ما يجعلها ضمن أكثر السيارات قوة من ناحية الأداء في فئتها، وتنتقل هذه القوة إلى العجلات الخلفية.

تصميم سيارة Czinger 21C

اعتمدت Czinger بشكل واسع على ألياف الكربون في تطوير هذه النسخة، ليس فقط من أجل تقليل الوزن، بل أيضاً لتعزيز الصلابة الهيكلية وتحسين الأداء الديناميكي، ويظهر الهيكل الخارجي بألياف كربونية مكشوفة تمنح السيارة شخصية مختلفة.

السيارة Czinger 21C

كما حصلت السيارة على حزمة High Downforce المخصصة لتعزيز القوة الضاغطة على السرعات المرتفعة، وهو ما يساهم في تحسين الثبات أثناء القيادة الرياضية، ولم تتوقف استخدامات الكربون عند الهيكل فقط، بل جاءت السيارة بلمسات بصرية تميز هذه النسخة حيث اعتمدت على لوني هما الكربون الأحمر وينتقل تدريجياً إلى درجات الرمادي الداكن، ما يمنح السيارة مظهراً مختلفاً يعكس الطابع الحصري لهذا الإصدار.

وتظهر هوية السيارة الرياضية بوضوح من مختلف الزوايا، حيث يظهر في الجزء الخلفي شريط إضاءة ممتد بعرض السيارة يمنحها مظهراً عصرياً، بينما يساهم الجناح الخلفي الكبير في تعزيز الأداء الهوائي عند السرعات العالية، كما تضم الواجهة الخلفية فتحات تهوية، بينما تأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED مع خطوط تصميمية حادة، إضافة إلى مصد سفلي رياضي يساهم في تحسين الانسيابية الهوائية.

السيارة Czinger 21C

مقصورة Czinger 21C

تحافظ Czinger 21C على الطابع الرياضي ذاته الذي يظهر في تصميمها الخارجي، وتسيطر اللمسات الحمراء على المقصورة، فيما تحضر ألياف الكربون في العديد من التفاصيل لتعزيز الإحساس بالفخامة والجانب الرياضي.

وتضم السيارة مقاعد رياضية صممت لتوفير الدعم المناسب أثناء القيادة عالية الأداء، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تمنح السائق إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأوامر دون تشتيت الانتباه عن الطريق، كما تأتي لوحة العدادات بتصميم عصري.

Czinger Czinger 21C سيارة Czinger 21C سيارة Czinger 21C الخارقة Czinger 21C هايبركار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

المدارس السبب.. تفاصيل جديدة بشأن رسوب طلاب الشهادات الدولية بمواد الهوية

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الإسكندرية يبحثان دعم إطلاق عدد من المبادرات وتعزيز منظومة حماية الطفل بالمحافظة

أهلاً بالصيف .. مبادرة جديدة برعاية القومي للأمومة لحماية الطفل بالإسكندرية

المجلس القومي للمرأة يعقد لقاءا تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية بأسوان والأقصر

القومي للمرأة يعقد لقاءا تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية بأسوان والأقصر

بالصور

إنجاز جديد.. أحمد سعد أول فنان عربي يحيى حفلا كامل العدد على مسرح الأوسكار

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هل يساعد البوتاسيوم على النوم؟.. دراسة تربط بين العشاء وتقليل الأرق

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد