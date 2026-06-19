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أسعار شيفروليه ترافرس 2026 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار شيفروليه ترافرس 2026 في السعودية

شيفروليه ترافرس 2026
شيفروليه ترافرس 2026
صبري طلبه

تمثل شيفروليه ترافرس 2026 أحد أبرز الإصدارات المقدمة من العلامة الأمريكية في السوق السعودي، وذلك عن الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، وتنطلق السيارة هناك عبر فئتين مع باقة من التجهيزات.

محرك شيفروليه ترافرس 2026

تعتمد شيفروليه ترافرس على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويعمل بالتعاون مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتنتج هذه المنظومة قوة تبلغ 328 حصاناً، في حين يصل عزم الدوران إلى 442 نيوتن متر، ويستفيد الأداء من نظام الدفع الكلي للعجلات، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 12.4 كيلومتراً لكل لتر.

شيفروليه ترافرس 2026

أبعاد شيفروليه ترافرس 2026

تعكس الأبعاد الخارجية لترافيرس فلسفة تصميم الـ SUV الرياضي، حيث يبلغ طول السيارة 5.194 متر، بينما يصل عرضها إلى 2.021 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.776 متر، وترتكز المركبة على قاعدة عجلات بطول 3.073 متر.

داخلية وتجهيزات شيفروليه ترافرس 2026

حصلت المقصورة على مجموعة من التقنيات الحديثة، وتتصدر لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 17.7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب تقنية البلوتوث، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة .

شيفروليه ترافرس 2026

وتضم شيفروليه ترافرس 2026 نظام صوتي مكون من 6 سماعات، إضافة إلى النوافذ الكهربائية والقفل المركزي، وسقف بانوراما، ويأتي مقعد السائق مزوداً بخاصية التعديل الكهربائي مع التدفئة، بينما يحصل الراكب الأمامي أيضاً على وظيفة التدفئة، كما زودت السيارة بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة.

منظومة أمان شيفروليه ترافرس 2026

تضم ترافرس 2026 باقة واسعة من أنظمة السلامة النشطة والمساعدة على القيادة، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية المصممة لحماية الركاب.

شيفروليه ترافرس 2026

وتعزز السيارة مستويات الأمان عبر نظام تثبيت السرعة المتكيف، وتقنيات التحذير من التصادم الأمامي، والكبح الذاتي في حالات الطوارئ، فضلاً عن أنظمة متابعة المسار التي تشمل التحذير عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخلها، كما تضم تقنيات مراقبة النقطة العمياء والتنبيه لحركة المرور الخلفية، إضافة إلى حساسات الركن الخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

أسعار شيفروليه ترافرس 2026 في السوق السعودية

تتوفر شيفروليه ترافرس موديل 2026 في السعودية بأسعار تبدأ من 180.200 ريال، فيما تصل الفئات الأعلى تجهيزاً إلى 192.200 ريال. 

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