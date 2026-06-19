مازيراتي تكشف الستار عن جريكالي 2027 الجديدة.. صور

كشفت مازيراتي عن النسخة المحدثة من جريكالي موديل 2027، مع مجموعة من التطويرات التي شملت خيارات منظومات الدفع وتشكيلة الفئات المتاحة.

ويأتي الطراز الجديد مع استمرار الاعتماد على محرك نيتونو سداسي الأسطوانات في النسخ العاملة بالبنزين، إلى جانب مواصلة تقديم نسخة فولجوري الكهربائية بالكامل.

مازيراتي جريكالي 2027

محرك مازيراتي جريكالي 2027

اعتمدت مازيراتي في النسخ الثلاث المزودة بمحركات احتراق داخلي على محرك نيتونو الشهير سعة 3.0 لترات، وهو محرك سداسي الأسطوانات على شكل V مزود بشاحني تيربو.

وتختلف مستويات القوة بين الفئات المختلفة، إلا أن الأساس الهندسي للمحرك بقي دون تغيير، بما يضمن الحفاظ على الهوية الرياضية التي تميز جريكالي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة.

مازيراتي جريكالي 2027

النسخة الأساسية من جريكالي

تأتي الفئة القياسية من جريكالي بمحرك يولد قوة تصل إلى 385 حصانًا عند 6500 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر يتوفر ضمن نطاق واسع من دورات المحرك، وتتيح هذه المنظومة للسيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 5 ثوانٍ، كما تصل السرعة القصوى إلى 260 كيلومترًا في الساعة.

فئة مازيراتي مودينا

تتوافر جريكالي مودينا بالمواصفات الميكانيكية نفسها تقريبًا من حيث القوة والعزم والأداء، إلا أن مازيراتي عملت على منحها خصائص قيادة مختلفة تستهدف تجربة أكثر حيوية وتفاعلًا على الطريق.

مازيراتي جريكالي 2027

ويركز هذا الإصدار على الجوانب الديناميكية من خلال إعدادات خاصة لأنظمة التعليق والتحكم، بما يمنح السيارة طابعًا أكثر رياضية مقارنة بالفئة الأساسية، مع الحفاظ على مستويات الراحة التي تشتهر بها الطرازات الفاخرة.

مازيراتي جريكالي 2027

فئة مازيراتي تروفيو عالية التجهيز

تواصل نسخة تروفيو احتلال موقعها كأقوى فئات جريكالي، حيث يرتفع إنتاج المحرك إلى 523 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 620 نيوتن متر، وتنعكس هذه الأرقام بشكل مباشر على الأداء، إذ تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.6 ثانية فقط، كما ترتفع السرعة القصوى إلى 285 كيلومترًا في الساعة، وتعتمد جميع النسخ المزودة بمحرك V6 على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

مازيراتي جريكالي 2027

تجهيزات جريكالي فولجوري الكهربائية

تستمر مازيراتي في تقديم جريكالي فولجوري الكهربائية بالكامل ضمن موديل 2027، وتعتمد هذه النسخة على بطارية كبيرة بسعة 105 كيلوواط ساعة مع نظام كهربائي بجهد 400 فولت، وتستخدم السيارة محركين كهربائيين يعملان معًا لإنتاج قوة إجمالية تبلغ 542 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 819 نيوتن متر، وتسمح هذه المنظومة للسيارة بالتسارع من الثبات إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4 ثوانٍ فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى 220 كيلومترًا في الساعة.