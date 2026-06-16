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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي.. مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026 الجديدة

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
صبري طلبه

تُعتبر ميتسوبيشي اكليبس كروس واحدة من ابرز السيارات الرياضية ضمن تشكيلة العلامة اليابانية المقدمة عالميًا، وتُطرح السيارة موديل 2026 عبر عدة فئات متنوعة، من بينها فئة HL 4X4 المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

أبعاد ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026

تعتمد اكليبس كروس 2026 على هيكل رياضي، ويبلغ طول السيارة 4545 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1805 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها 1690 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2670 ملم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1535 كيلوجرامًا.

 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026

محرك ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026

زودت ميتسوبيشي هذا الطراز بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات مزود بشاحن تيربو بسعة 1.5 لتر، وهو المحرك الذي يوفر قوة تصل إلى 148 حصانًا وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، ويعمل المحرك بالاقتران مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوعCVT ، كما تستفيد فئة HL 4X4  من نظام الدفع الكلي للعجلات.

تجهيزات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026

ركزت ميتسوبيشي على توفير مجموعة من التجهيزات حيث تضم السيارة مقعدًا للسائق مزودًا بخاصية التعديل الكهربائي والتدفئة، إلى جانب مقعد الراكب الأمامي الذي يوفر نفس التقنيات، بالإضافة إلى عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف.

 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026

وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم نظام آبل كاربلاي، كذلك تتوفر منظومة تكييف أوتوماتيكية وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

 ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026

كما توفر السيارة أنظمة مساعدة متقدمة مثل مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إضافة إلى مثبت سرعة متكيفًا، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، وتقنية الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، فضلًا عن نظام التنبيه عند مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء والتنبيه لحركة المرور الخلفية، إلى جانب 7 وسائد هوائية.

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